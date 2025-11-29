sábado 29 de noviembre 2025

Una pesadilla

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes

En realidad, fueron tres los contactos que tuvo este sujeto con un juez, pero en una de esas audiencias lo beneficiaron con la probation. A pesar de que tiene dos condenas, no irá preso.

Por Pablo Mendoza
WhatsApp Image 2025-11-29 at 10.50.40 (2)

En octubre de 2025, una sanjuanina puso fin a la relación que tuvo durante 13 años con Federico Valdivieso, de profesión albañil oriundo de Chimbas y de 30 años. Contó en la Justicia que la convivencia no daba para más porque se estaba poniendo muy agresivo y había empezado a ingerir drogas.

Esta difícil decisión le hizo vivir un calvario, porque desde que la tomó hasta hace unos días -ha pasado tan solo un mes- Valdivieso ha hecho lo posible para que ella viva siempre asustada. Tal es el extremo que ella solicitó medidas de protección y el Juzgado de Paz de Albardón se las otorgó. Él no debía acercarse, pero poco le importó porque Valdivieso sí lo hizo y en varias ocasiones.

Por estas claras desobediencias a órdenes judiciales, Valdivieso en 30 días estuvo preso en tres ocasiones y ya recibió dos condenas. Aun así no irá preso.

La ayudante fiscal Silvina Zogbe de UFI CAVIG dio a conocer lo que la denunciante padeció desde que se separó de Valdivieso. El inicio se remonta a octubre de 2025 cuando la relación termina. El 14 de ese mes, ella fue a la comisaría 18va y solicitó medidas de protección y el juez de Paz se las concedió ese mismo día. El magistrado resolvió la exclusión de Valdivieso de la vivienda que compartían y prohibición de acercamiento.

WhatsApp Image 2025-11-29 at 10.50.40
Ayudante fiscal Silvina Zogbe de UFI CAVIG.

Ayudante fiscal Silvina Zogbe de UFI CAVIG.

Días después comenzaron los incumplimientos de este hostigador. El primer episodio fue el 24 de octubre. Este se acercó a la mujer a pesar de que ella le pidió que se fuera de la vivienda. La policía lo aprehendió y Flagrancia se encargó de juzgarlo. Ahí le dictaron la suspensión de juicio a prueba (probation).

No debía acercarse, esa era la regla de conducta principal que Valdivieso debía cumplir y quedó claro que poco le importó.El 31 de octubre, la mujer escuchó ruidos en el interior de su casa y vio en el comedor a este hombre. Se puso violento y le recriminó “con quién estás”. Trató de golpearla y ella salió de la casa para pedirle ayuda a una vecina. La policía fue a la vivienda, pero Valdivieso ya se había dado a la fuga.

Por ese hecho fue denunciado en UFI CAVIG y el acusado empezó a ser buscado por la Justicia. Durante unos días de tensa paz, el 23 de noviembre volvió a protagonizar otro hecho. Alrededor de las 6:20 horas Valdivieso fue a la casa de su expareja, entró y dijo que de ahí no se iba a mover.

WhatsApp Image 2025-11-29 at 10.50.40 (1)
Defensora oficial Cecilia Mut

Defensora oficial Cecilia Mut

El 24 volvió a aparecer y ese día la policía lo aprehendió. Flagrancia le revocó la probation y le dieron la pena condicional de 1 mes de prisión condicional.

No quedó libre, se le dio a conocer que UFI CAVIG lo estaba buscando por los hechos cometidos el 31 de octubre y el 23 de noviembre. Se realizó la audiencia este viernes y el acusado aceptó la pena de 6 meses condicionales que le impuso la jueza Flavia Allende.

Cabe destacar que quedó una pena única de 7 meses condicional, pero no pasó a cumplimiento efectivo porque el delito por el que estaba recibiendo esta pena lo había cometido antes del que cayó en Flagrancia.

Chapa de violencia de género
Temas
