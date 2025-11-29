En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes

En octubre de 2025, una sanjuanina puso fin a la relación que tuvo durante 13 años con Federico Valdivieso, de profesión albañil oriundo de Chimbas y de 30 años. Contó en la Justicia que la convivencia no daba para más porque se estaba poniendo muy agresivo y había empezado a ingerir drogas.

Esta difícil decisión le hizo vivir un calvario, porque desde que la tomó hasta hace unos días -ha pasado tan solo un mes- Valdivieso ha hecho lo posible para que ella viva siempre asustada. Tal es el extremo que ella solicitó medidas de protección y el Juzgado de Paz de Albardón se las otorgó. Él no debía acercarse, pero poco le importó porque Valdivieso sí lo hizo y en varias ocasiones.

Por estas claras desobediencias a órdenes judiciales, Valdivieso en 30 días estuvo preso en tres ocasiones y ya recibió dos condenas. Aun así no irá preso.

La ayudante fiscal Silvina Zogbe de UFI CAVIG dio a conocer lo que la denunciante padeció desde que se separó de Valdivieso. El inicio se remonta a octubre de 2025 cuando la relación termina. El 14 de ese mes, ella fue a la comisaría 18va y solicitó medidas de protección y el juez de Paz se las concedió ese mismo día. El magistrado resolvió la exclusión de Valdivieso de la vivienda que compartían y prohibición de acercamiento.

WhatsApp Image 2025-11-29 at 10.50.40 Ayudante fiscal Silvina Zogbe de UFI CAVIG.

Días después comenzaron los incumplimientos de este hostigador. El primer episodio fue el 24 de octubre. Este se acercó a la mujer a pesar de que ella le pidió que se fuera de la vivienda. La policía lo aprehendió y Flagrancia se encargó de juzgarlo. Ahí le dictaron la suspensión de juicio a prueba (probation).

No debía acercarse, esa era la regla de conducta principal que Valdivieso debía cumplir y quedó claro que poco le importó.El 31 de octubre, la mujer escuchó ruidos en el interior de su casa y vio en el comedor a este hombre. Se puso violento y le recriminó “con quién estás”. Trató de golpearla y ella salió de la casa para pedirle ayuda a una vecina. La policía fue a la vivienda, pero Valdivieso ya se había dado a la fuga.

Por ese hecho fue denunciado en UFI CAVIG y el acusado empezó a ser buscado por la Justicia. Durante unos días de tensa paz, el 23 de noviembre volvió a protagonizar otro hecho. Alrededor de las 6:20 horas Valdivieso fue a la casa de su expareja, entró y dijo que de ahí no se iba a mover.

WhatsApp Image 2025-11-29 at 10.50.40 (1) Defensora oficial Cecilia Mut

El 24 volvió a aparecer y ese día la policía lo aprehendió. Flagrancia le revocó la probation y le dieron la pena condicional de 1 mes de prisión condicional.

No quedó libre, se le dio a conocer que UFI CAVIG lo estaba buscando por los hechos cometidos el 31 de octubre y el 23 de noviembre. Se realizó la audiencia este viernes y el acusado aceptó la pena de 6 meses condicionales que le impuso la jueza Flavia Allende.

Cabe destacar que quedó una pena única de 7 meses condicional, pero no pasó a cumplimiento efectivo porque el delito por el que estaba recibiendo esta pena lo había cometido antes del que cayó en Flagrancia.