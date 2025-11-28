sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Desbarataron una banda narco en Rawson tras una serie de allanamientos: secuestraron drogas y detuvieron a dos personas

Una serie de allanamientos en Rawson permitió desarticular parte de una banda dedicada al narcomenudeo. La Policía secuestró más de 200 dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento. Un hombre y una mujer quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-28 at 10.59.00 PM

Una investigación del Departamento Drogas Ilegales (D-5) derivó este viernes en un importante operativo policial en Rawson, donde se realizaron allanamientos simultáneos que permitieron desarticular parte de una organización dedicada al narcomenudeo. La medida fue ordenada por la Unidad Fiscal Federal y contó con la intervención del grupo GERAS y el apoyo de canes entrenados para la detección de estupefacientes.

Lee además
un hombre murio electrocutado mientras hacia arreglos en su casa en rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos viviendas del departamento, donde los efectivos lograron el secuestro de una significativa cantidad de drogas y elementos vinculados a la actividad ilícita. Según informaron fuentes policiales, se incautaron alrededor de 200 envoltorios de cocaína, valuados en aproximadamente dos millones de pesos, además de 38 gramos de marihuana, 5 gramos de semillas, ocho plantas de cannabis de entre 30 y 90 centímetros, dos balanzas digitales, $210.650 en efectivo, ocho celulares y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo, como papeles de Lillo, filtros, un vapeador con seis ampollas y un pica pica.

El despliegue policial debió ser reforzado por el Grupo de Acción Motorizada (GAM), luego de que vecinos de la zona comenzaran a arrojar piedras contra el personal mientras se desarrollaban los allanamientos.

Como resultado de la intervención, un hombre y una mujer fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para determinar el alcance de la organización y posibles conexiones con otras redes de narcomenudeo en la provincia.

Seguí leyendo

Revés para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

Detuvieron a dos presuntos narcos en un operativo de rutina en Desamparados

Un estafador que sigue cosechando condenas, ahora por dos fraudes por 17.000 dólares

Quedó en libertad el empresario y principal acusado de la multimillonaria estafa con lotes

Piden cadenas de oración por el menor herido de un disparo en Rawson

Denuncian a un gendarme de Barreal por abuso sexual y otra vez las autoridades son señaladas por encubrimiento

Terminó arrestado por amenazar a un ciclista con un cuchillo de gran tamaño en Marquesado

Robaron una bomba de agua y ropa en Rawson, huyeron y fueron atrapados: entre ellos, cayó un "fan del Inter Miami"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Por Walter Vilca

Las Más Leídas

El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Te Puede Interesar

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Por Walter Vilca
Sábado con inestabilidad y posibles tormentas en San Juan
SMN

Sábado con inestabilidad y posibles tormentas en San Juan

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán
Mensaje

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas video
Sanjuaninos por el Mundo

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas