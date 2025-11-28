Desbarataron una banda narco en Rawson tras una serie de allanamientos: secuestraron drogas y detuvieron a dos personas

Una investigación del Departamento Drogas Ilegales (D-5) derivó este viernes en un importante operativo policial en Rawson, donde se realizaron allanamientos simultáneos que permitieron desarticular parte de una organización dedicada al narcomenudeo. La medida fue ordenada por la Unidad Fiscal Federal y contó con la intervención del grupo GERAS y el apoyo de canes entrenados para la detección de estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos viviendas del departamento, donde los efectivos lograron el secuestro de una significativa cantidad de drogas y elementos vinculados a la actividad ilícita. Según informaron fuentes policiales, se incautaron alrededor de 200 envoltorios de cocaína, valuados en aproximadamente dos millones de pesos, además de 38 gramos de marihuana, 5 gramos de semillas, ocho plantas de cannabis de entre 30 y 90 centímetros, dos balanzas digitales, $210.650 en efectivo, ocho celulares y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo, como papeles de Lillo, filtros, un vapeador con seis ampollas y un pica pica.

El despliegue policial debió ser reforzado por el Grupo de Acción Motorizada (GAM), luego de que vecinos de la zona comenzaran a arrojar piedras contra el personal mientras se desarrollaban los allanamientos.

Como resultado de la intervención, un hombre y una mujer fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para determinar el alcance de la organización y posibles conexiones con otras redes de narcomenudeo en la provincia.