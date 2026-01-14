miércoles 14 de enero 2026

En el barrio Güemes

Susto en Rawson: un incendio en una casa dejó a un policía con principios de intoxicación

El efectivo, que se encontraba de franco, colaboró de manera espontánea y debió ser asistido por personal de emergencias en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un foco de incendio en una casa del barrio Güemes, en Rawson, provocó preocupación entre los vecinos y dejó como consecuencia a un policía afectado por la inhalación de humo, luego de intervenir de manera solidaria para frenar el avance de las llamas.

El siniestro se registró en una vivienda situada en la esquina de Vélez Sarsfield y Andrade, perteneciente a José Fernández, de 59 años. De acuerdo con las primeras pericias, el fuego se habría originado por un problema eléctrico en una heladera, ubicada en un sector posterior de la casa que se utiliza como lavadero.

Al percatarse del incendio, el propietario no dudó en intentar apagarlo junto a un vecino, Fernando Aballay, de 28 años, quien presta servicio en la Comisaría 13ª y se encontraba de franco. Durante esas maniobras, el efectivo aspiró una gran cantidad de humo y terminó sufriendo una descompensación.

Pocos minutos después llegó una unidad del sistema de emergencias, que atendió al policía en el lugar y determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Con la llegada de los Bomberos, el fuego fue finalmente controlado, evitando daños mayores dentro del inmueble. Ahora, las autoridades trabajan para establecer con precisión qué provocó el inicio del incendio.

Temas
