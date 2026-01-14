miércoles 14 de enero 2026

Tarde de furia

Pánico en Pocito: robo, dos detenidos y una batalla campal contra la Policía

Un joven de 20 años y un menor de 17 fueron arrestados en el barrio Teresa de Calcuta tras ser acusados de asaltar a un conductor de Uber. La situación se desbordó cuando vecinos atacaron a piedrazos a los efectivos que intentaban detenerlos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un violento episodio sacudió la tranquilidad de Pocito en la tarde del lunes, cuando un robo derivó en un tenso enfrentamiento entre policías y vecinos del barrio Teresa de Calcuta. La secuencia terminó con dos detenidos -uno de ellos menor de edad- y un fuerte operativo para controlar la agresión.

Todo comenzó cuando un conductor de Uber, un hombre de 34 años, denunció que fue interceptado y asaltado por un grupo de personas que le sustrajeron un celular Samsung A25 y las llaves de su vehículo. La alerta rápidamente llegó a los efectivos de la Motorizada N° 2, que patrullaban la zona y se dirigieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los uniformados divisaron a dos sujetos que coincidían con la descripción aportada por la víctima. Fueron identificados como Ruiz, de 20 años, y un adolescente de 17 años de apellido Butierrez. Ambos quedaron inmediatamente aprehendidos.

Pero la situación no terminó allí. En cuestión de minutos, la tensión escaló cuando varios vecinos del barrio comenzaron a arrojar piedras y objetos contundentes hacia los policías, obligando a solicitar refuerzos del Comando Sur y de otras unidades operativas para poder contener la agresión y asegurar la zona.

Tras lograr controlar el disturbio, los detenidos fueron trasladados junto a la víctima a la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde intervino el ayudante fiscal Germán Cuck. Luego, el fiscal Alejandro Riveros ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El menor de 17 años fue derivado al Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (C.A.D.), por disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, mientras que el mayor quedó a disposición de la justicia.

