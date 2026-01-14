miércoles 14 de enero 2026

Judicial

Interna en la barra de San Martín: un imputado intentó sacarse la pulsera electrónica y quedó más complicado

Franco Jorge Maurín, implicado en los enfrentamientos de las facciones de las barras verdinegras volvió a sentarse frente al juez. Quiso salir de su casa y la policía fue a buscarlo: ¿cuál fue el motivo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La situación judicial de Franco Jorge Maurín Vargas, uno de los imputados por los violentos enfrentamientos entre facciones de la barra brava de San Martín se complicó en las últimas horas. En una nueva audiencia celebrada este miércoles, se le sumó un nuevo delito por intentar quitarse la pulsera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria.

El hecho ocurrió mientras el acusado cumplía prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria prorrogada hace menos de un mes, en el marco de la causa principal por la interna barrabrava verdinegra. Según se expuso ante el juez, el imputado manipuló y dañó el dispositivo de monitoreo, lo que activó una alerta automática del sistema y motivó la intervención policial.

image
Juez del caso, Mariano Daniel Carrera.

Juez del caso, Mariano Daniel Carrera.

La defensa a cargo de Jorge Olivera Legleu, justificó la maniobra al sostener que el hombre tenía que trasladar de urgencia a su pareja al hospital, ya que cursa un embarazo de riesgo. A raíz de la rotura del dispositivo, la Fiscalía a cargo de Alejandro Mattar le imputó un nuevo cargo vinculado al daño y a la alteración del sistema de control electrónico, una figura penal que prevé penas de seis meses a un año de prisión, lo que complica aún más su situación procesal.

image
Fiscal Alejandro Mattar y ayudante fiscal.

Fiscal Alejandro Mattar y ayudante fiscal.

Sin embargo, el juez Mariano Daniel Carera ponderó que el imputado no intentó fugarse ni cambiar su lugar de permanencia, dado que al momento del procedimiento se encontraba en su domicilio y un familiar pudo trasladar a su pareja. Por ese motivo, resolvió mantener la prisión domiciliaria, ordenando la sustitución de la pulsera electrónica, aunque dejando firme la nueva imputación por solicitud del fiscal Alejandro Daniel Mattar.

Maurín Vargas, originalmente está vinculado a una causa más amplia que investiga una serie de enfrentamientos armados, amenazas y ataques entre dos facciones de la hinchada de San Martín: "La banda del Pueblo Viejo" y "La nueva generación". En una audiencia previa —la que había sido informada días atrás— el magistrado ya había dispuesto que uno de los involucrados continuara detenido, aunque bajo arresto domiciliario.

image
Defensor particular, Jorge Olivera Legleu.

Defensor particular, Jorge Olivera Legleu.

En la misma causa, otro de los implicados resultó herido de bala en el abdomen y cumplió prisión domiciliaria por razones de salud, medida que no fue renovada tras vencer el plazo. En tanto, un tercer acusado permanece detenido bajo la misma modalidad, mientras avanza la investigación penal.

