miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativos

Municiones y armas prohibidas: dos detenidos en controles en el Paso de Agua Negra

Un argentino fue arrestado al intentar ingresar a Chile con balas, mientras que un chileno fue interceptado al salir hacia San Juan con un dispositivo electroshock.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos personas fueron detenidas durante operativos de control en el Paso de Agua Negra.

Dos personas fueron detenidas durante operativos de control en el Paso de Agua Negra.

Dos personas fueron detenidas durante operativos de control en el Paso de Agua Negra, el corredor que une la provincia de San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile, por infracciones a la legislación vigente sobre armas. Los hechos ocurrieron durante el último fin de semana.

Lee además
que te perseguis tanto: le robaron a dos hermanos en la plaza de villa krause, fueron detenidos y uno de ellos pasara 46 dias en la carcel
Rawson

"Qué te perseguís tanto": le robaron a dos hermanos en la Plaza de Villa Krause, fueron detenidos y uno de ellos pasará 46 días en la cárcel
Cuatro jóvenes, entre ellos dos menores de edad, fueron aprehendidos tras robar en una finca de Pocito.
En Pocito

Atraparon a cuatro jóvenes, entre ellos 2 menores, por el robo en una finca

Según detalló el medio trasandino El Día, los procedimientos estuvieron a cargo de detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de La Serena, con apoyo del Servicio Nacional de Aduanas y bajo coordinación con el Ministerio Público. Las tareas se desarrollaron en el Complejo Fronterizo Juntas del Toro, donde desde el inicio de la temporada, a fines de noviembre, ya se realizaron más de 25 mil controles.

En uno de los casos, el personal policial detectó a un ciudadano argentino, mayor de edad, que intentaba ingresar a territorio chileno desde San Juan transportando municiones calibre 9 milímetros. Al constatar la infracción, se dispuso su inmediata detención.

En un segundo procedimiento, fue arrestado un ciudadano chileno que se dirigía hacia la provincia de San Juan portando una linterna electroshock, elemento cuyo traslado está prohibido por la normativa vigente en Chile.

“El trabajo coordinado y multidisciplinario en el complejo fronterizo permitió detectar estos hechos y actuar conforme a la ley”, afirmó el subprefecto Ginés Cofré, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Vicuña, declaraciones que fueron consignadas por El Día.

Temas
Seguí leyendo

Las Chacritas: detienen a dos hombres tras desvalijar en una casa de fin de semana

Tiene 21 años y le dictaron prisión domiciliaria por las reiteradas golpizas a su pareja en 25 de Mayo

Extravió su tarjeta de débito en Barreal y la dejaron sin un peso: le sacaron $15.000.000

Aseguró que su hermano intentó violarla y después reconoció que era mentira

Se ausentó de su casa de Rawson durante el día y le robaron de todo, incluso sus ahorros de $5.000.000

Le dispararon en la rodilla en Sarmiento y lo atraparon en Mendoza con dos armas de fuego

Extienden la preventiva contra un abusador condenado: ahora suma causas por ataques a menores que son hijas de sus parejas

Un camionero encontró una billetera con 50 mil pesos y buscó a su dueña por redes para devolvérsela

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Estafa millonaria

Extravió su tarjeta de débito en Barreal y la dejaron sin un peso: le sacaron $15.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Te Puede Interesar

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
La sanjuanina Goland, con sus equipos en Vaca Muerta.  Es de las pocas empresas sanjuaninas con presencia en la cuenca neuquina. 
Informe

Qué empresas sanjuaninas están hoy en Vaca Muerta y por qué son tan pocas

Dos personas fueron detenidas durante operativos de control en el Paso de Agua Negra.
Operativos

Municiones y armas prohibidas: dos detenidos en controles en el Paso de Agua Negra

Los precios y actividades que se puede realizar en Valle Fértil este verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca
Balance

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca