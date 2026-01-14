Municiones y armas prohibidas: dos detenidos en controles en el Paso de Agua Negra

Dos personas fueron detenidas durante operativos de control en el Paso de Agua Negra.

Dos personas fueron detenidas durante operativos de control en el Paso de Agua Negra, el corredor que une la provincia de San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile, por infracciones a la legislación vigente sobre armas. Los hechos ocurrieron durante el último fin de semana.

En Pocito Atraparon a cuatro jóvenes, entre ellos 2 menores, por el robo en una finca

Rawson "Qué te perseguís tanto": le robaron a dos hermanos en la Plaza de Villa Krause, fueron detenidos y uno de ellos pasará 46 días en la cárcel

Según detalló el medio trasandino El Día, los procedimientos estuvieron a cargo de detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de La Serena, con apoyo del Servicio Nacional de Aduanas y bajo coordinación con el Ministerio Público. Las tareas se desarrollaron en el Complejo Fronterizo Juntas del Toro, donde desde el inicio de la temporada, a fines de noviembre, ya se realizaron más de 25 mil controles.

En uno de los casos, el personal policial detectó a un ciudadano argentino, mayor de edad, que intentaba ingresar a territorio chileno desde San Juan transportando municiones calibre 9 milímetros. Al constatar la infracción, se dispuso su inmediata detención.

En un segundo procedimiento, fue arrestado un ciudadano chileno que se dirigía hacia la provincia de San Juan portando una linterna electroshock, elemento cuyo traslado está prohibido por la normativa vigente en Chile.

“El trabajo coordinado y multidisciplinario en el complejo fronterizo permitió detectar estos hechos y actuar conforme a la ley”, afirmó el subprefecto Ginés Cofré, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Vicuña, declaraciones que fueron consignadas por El Día.