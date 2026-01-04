domingo 4 de enero 2026

En 9 de Julio

Las Chacritas: detienen a dos hombres tras desvalijar en una casa de fin de semana

El operativo se concretó en la madrugada y permitió recuperar herramientas, electrodomésticos y otros elementos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Dos hombres fueron detenidos en la madrugada del domingo luego de cometer un robo en una vivienda utilizada como casa de fin de semana, ubicada en el Complejo Aeropuerto de la localidad de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio. Los delincuentes habían sustraído una gran cantidad de objetos, pero fueron interceptados por la Policía cuando intentaban alejarse del lugar.

El episodio se produjo durante las primeras horas del día, cuando los sospechosos violentaron el acceso a la propiedad y recorrieron el interior para llevarse diversos elementos. Entre los bienes recuperados se encontraban una bomba de agua, un horno eléctrico con anafe, un pulverizador, una caja con cubiertos, distintas herramientas y varios pares de calzado.

Mientras realizaban tareas de prevención en la zona, efectivos de la Comisaría 31ª advirtieron la presencia de los individuos en actitud sospechosa alrededor de las 4:30. Al ser identificados, se constató que transportaban los objetos robados, además del juego de llaves correspondiente a la vivienda afectada.

Los aprehendidos, identificados como Edgar Eduardo Arguello, alias “El Trumba” de 31 años de edad y Luciano Axel Simone Guardia de 23 años, ambos vecinos del Loteo Municipal de Las Chacritas y con antecedentes en el ámbito delictivo, fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia. Posteriormente se dio intervención al sistema de Flagrancia para continuar con las actuaciones correspondientes.

