"Qué te perseguís tanto": le robaron a dos hermanos en la Plaza de Villa Krause, fueron detenidos y uno de ellos pasará 46 días en la cárcel

Un robo ocurrió el viernes por la noche en la plaza de Villa Krause -Rawson- y tuvo como víctimas a dos hermanos menores de edad que caminaban por el lugar. Tras un rápido despliegue policial, los sospechosos fueron detenidos a pocos metros del sitio y, con el avance de la causa, la Justicia resolvió que uno de ellos cumpla una condena de prisión efectiva, mientras que el otro accedió a una probation.

Según fuentes judiciales, el caso contra Mauricio Alexis Delgado Castro y Eduardo Emiliano Jacomo quedó caratulado por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca. La investigación estuvo a cargo del fiscal Dr. Adrián Riveros y la resolución se conoció este lunes.

El hecho ocurrió el viernes a las 22:50, cuando dos hermanos, ambos menores de edad, caminaban por la Plaza de Villa Krause. En ese momento, fueron interceptados por dos hombres que, según consta en la causa, vestían una camiseta de Unión de Villa Krause y una camiseta de la selección argentina.

Siempre de acuerdo a la reconstrucción judicial, uno de los sospechosos les dijo: “¿Qué te perseguís tanto?” y acto seguido Delgado Castro habría sacado un arma blanca, con la que intentó agredir al hermano menor, sin lograr herirlo. Luego, ambos sujetos sujetaron a uno de los chicos y le sustrajeron un reloj plateado y una gorra blanca marca Nike, para darse a la fuga.

De inmediato, el damnificado dio aviso a los policías que se encontraban en la zona, quienes, con las características aportadas, lograron aprehender primero a Jacomo y, a los pocos metros, detener a Delgado Castro. Durante el palpado de urgencia, a este último se le encontraron los elementos robados, aunque no se halló el arma blanca en poder de ninguno de los dos.

En cuanto a la resolución judicial, Eduardo Emiliano Jacomo accedió a una suspensión de juicio a prueba por un año, con la obligación de realizar 50 horas de trabajos comunitarios en un plazo de cinco meses y una reparación económica de $20.000.

Por su parte, Mauricio Alexis Delgado Castro, quien cuenta con reincidencia, fue condenado mediante juicio abreviado a un año y 46 días de prisión efectiva, por lo que deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.