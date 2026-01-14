miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En una mochila

Iban a pasar por San Juan en un colectivo con tres kilos de marihuana, pero los descubrieron

Los efectivos de Gendarmería Nacional hallaron la droga durante un operativo sobre la Ruta Nacional 38.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La droga fue encontrada adentro de una mochila abandonada entre dos asientos cuando los gendarmes subieron al micro.

La droga fue encontrada adentro de una mochila abandonada entre dos asientos cuando los gendarmes subieron al micro.

Un cargamento de más de tres kilos de marihuana que era transportado en un colectivo de larga distancia y que tenía previsto pasar por San Juan, fue interceptado por efectivos de Gendarmería Nacional durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 38, en la provincia de La Rioja.

Lee además
Las propuestas de astroturismo en San Juan.
Turismo astronómico

Cómo ver las estrellas en San Juan durante las vacaciones de verano
n el marco de una estrategia orientada a reducir riesgos ambientales y sanitarios en el sector agrícola, durante 2025 se recuperaron en San Juan más de 9.500 kilos de envases plásticos vacíos de fitosanitarios.
Ambiente

En un año recuperaron en San Juan 9.500 kilos de plástico de envases vacíos de fitosanitarios: el objetivo

El procedimiento fue llevado a cabo el lunes 13 de enero por personal del Grupo “Talamuyuna”, dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja”, a la altura del kilómetro 434 de la mencionada ruta. Los gendarmes detuvieron un ómnibus de pasajeros que realizaba el recorrido San Salvador de Jujuy–Mendoza y procedieron a un control físico y documentológico de rutina.

Durante la inspección del interior del vehículo, los uniformados detectaron una mochila de color negro con detalles naranjas que se encontraba abandonada entre las butacas 19 y 20, ambas desocupadas. Al aproximarse, el personal percibió un fuerte olor característico a marihuana, por lo que se dispuso la apertura del equipaje en presencia de testigos.

Dentro del bolso se hallaron tres paquetes envueltos con cinta de color ocre. Tras realizar las pruebas de campo “Narcotest”, se confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 3 kilos con 294 gramos.

Intervino de inmediato el Juzgado Federal de La Rioja, que ordenó el secuestro del estupefaciente, la identificación de los choferes, la elaboración de un listado completo de los pasajeros y autorizó que el colectivo continuara luego con su itinerario previsto.

La investigación continúa para determinar la procedencia y el destino final de la droga incautada.

Temas
Seguí leyendo

Miércoles con calor y probables tormentas en San Juan

Qué empresas sanjuaninas están hoy en Vaca Muerta y por qué son tan pocas

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos

El "oro verde" sanjuanino ante la crisis en Irán: ¿hay oportunidades para el pistacho local?

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Hay fecha confirmada para el pago de Conectividad en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Fernández, el ahora detenido, en la audiencia realizada este martes.
Violencia de género

Tiene 21 años y le dictaron prisión domiciliaria por las reiteradas golpizas a su pareja en 25 de Mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas. 
Conflicto en Medio Oriente

El "oro verde" sanjuanino ante la crisis en Irán: ¿hay oportunidades para el pistacho local?

Te Puede Interesar

Safari tras las Sierras.
Oficial

Se terminó la disputa: APIVA organizará el Safari tras las Sierras y hay fechas confirmadas para las competencias

Por Carla Acosta
San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV
Obra clave

San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos
Importante

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano
Tiempo de verano en SJ

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000