Iban a pasar por San Juan en un colectivo con tres kilos de marihuana, pero los descubrieron

La droga fue encontrada adentro de una mochila abandonada entre dos asientos cuando los gendarmes subieron al micro.

Un cargamento de más de tres kilos de marihuana que era transportado en un colectivo de larga distancia y que tenía previsto pasar por San Juan, fue interceptado por efectivos de Gendarmería Nacional durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 38, en la provincia de La Rioja.

El procedimiento fue llevado a cabo el lunes 13 de enero por personal del Grupo “Talamuyuna”, dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja”, a la altura del kilómetro 434 de la mencionada ruta. Los gendarmes detuvieron un ómnibus de pasajeros que realizaba el recorrido San Salvador de Jujuy–Mendoza y procedieron a un control físico y documentológico de rutina.

Durante la inspección del interior del vehículo, los uniformados detectaron una mochila de color negro con detalles naranjas que se encontraba abandonada entre las butacas 19 y 20, ambas desocupadas. Al aproximarse, el personal percibió un fuerte olor característico a marihuana, por lo que se dispuso la apertura del equipaje en presencia de testigos.

Dentro del bolso se hallaron tres paquetes envueltos con cinta de color ocre. Tras realizar las pruebas de campo “Narcotest”, se confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 3 kilos con 294 gramos.

Intervino de inmediato el Juzgado Federal de La Rioja, que ordenó el secuestro del estupefaciente, la identificación de los choferes, la elaboración de un listado completo de los pasajeros y autorizó que el colectivo continuara luego con su itinerario previsto.

La investigación continúa para determinar la procedencia y el destino final de la droga incautada.