miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paso a paso

Cómo realizar el trámite de pensión por fallecimiento de un jubilado en San Juan

La acción configura un beneficio que se deriva a los familiares directos de la persona fallecida. El Ministerio de Gobierno local informó el paso a paso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó sobre los pasos a seguir para la obtención del beneficio de la pensión que corresponde tras el deceso de una persona jubilada, quiénes la reciben y qué requisitos se deben cumplir para la gestión ante la Dirección de Asesoramiento Previsional.

Lee además
los secretos develados por la momia del cerro el toro
Destino San Juan

Los secretos develados por la momia del cerro El Toro
confirmado por romina rosas: no habra fiesta de la uva y el vino y hubo dardos contra el concejo deliberante
Impacto en Caucete

Confirmado por Romina Rosas: no habrá Fiesta de la Uva y el Vino y hubo dardos contra el Concejo Deliberante

El primer paso es acreditar el fallecimiento de la persona jubilada con el certificado de defunción y acta de matrimonio actualizada ante ANSES, que da inicio en ese mismo momento a la solicitud de pensión.

A quiénes les corresponde

Cónyuge, conviviente e hijos menores de 18 años (o mayores con discapacidad) del jubilado fallecido.

Requisitos

- Cónyuge: partida de matrimonio actualizada (emitida hasta 1 año anterior a la fecha de solicitud de la pensión y no más de 6 meses anteriores al fallecimiento).

- Conviviente: la persona debe acreditar 5 años de convivencia antes de la fecha del fallecimiento. Si tienen hijos reconocidos por ambos, el plazo se reduce a 2 años.

- Hijos: corresponde a los hijos menores de 18 años y solteros. No hay límite de edad en los casos que el hijo se encuentre incapacitado para trabajar y haya estado a cargo del jubilado fallecido. En estos casos el trámite se hace de manera presencial.

Documentación

- Del jubilado fallecido: Partida de defunción. El fallecimiento del trabajador debe estar acreditado en Mi ANSES.

- Del cónyuge o conviviente: DNI.

- Del hijo incapacitado para trabajar: original y copia de certificado de alumno regular, estudios, diagnósticos y certificados médicos que acrediten la incapacidad a la fecha del fallecimiento del trabajador.

- Hijo huérfano: original y copia de tutoría o curatela.

Respecto del trabajador fallecido, se debe constatar:

Como aportante regular

- Haber aportado 30 meses o más dentro de los últimos 36 meses antes de su fallecimiento.

- Acreditar el mínimo de años de servicio exigidos en el régimen común o diferencial en el que se encuentre incluido para acceder a las prestaciones PBU-PC-PAP

Como aportante irregular:

- Haber aportado 18 meses o más dentro de los últimos 36 meses antes de su fallecimiento.

- Haber aportado 12 meses dentro de los últimos 60 meses antes de su fallecimiento y tener la mitad del total de años exigidos por el régimen común o diferencial. En caso de no cumplir con este requisito, la persona solicitante puede completar los años de aportes, computando servicios regularizados por alguna de las moratorias previsionales.

Según su relación laboral:

- En relación de dependencia: Si se desempeñó como personal de casas particulares, además, se deberá presentar recibos de sueldos, ticket de aportes, Declaración Jurada Régimen Especial.

- Trabajador autónomo: Formularios 558/A, 558/B y 558/C de ARCA (ex AFIP). Originales y copias de los pagos autónomos y monotributistas.

- Si hay aportes que no están registrados, los solicitantes deben reunir la documentación que pruebe los períodos trabajados, tales como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social y/o declaración jurada que acredite los servicios del trabajador fallecido.

Temas
Seguí leyendo

Pánico en San Martín por la aparición de una serpiente

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano

Cómo ver las estrellas en San Juan durante las vacaciones de verano

En un año recuperaron en San Juan 9.500 kilos de plástico de envases vacíos de fitosanitarios: el objetivo

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

Cómo solicitar turnos en el Registro Civil

Le dieron una paliza para robarle a un reconocido influencer sanjuanino

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuesta del viento, la joya turistica de iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano
Tiempo de verano en SJ

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano

Por Florencia García

Las Más Leídas

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos
Importante

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan
Clima

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan

Te Puede Interesar

Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad
Juicio abreviado

Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los comercios sanjuaninos comenzaron a liquidar celulares comprados con impuestos más altos para dar lugar a los nuevos precios.
Buenas noticias para el bolsillo

Mañana bajan los aranceles de los celulares importados y en San Juan ya hay rebajas

Un voraz incendio arrasó con un departamento en Capital y piden ayuda para la familia afectada
Video

Un voraz incendio arrasó con un departamento en Capital y piden ayuda para la familia afectada

Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas.
Comunicado

La respuesta de Daniela Rodríguez tras vetar el presupuesto votado por el Concejo Deliberante

La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta
Operativo

La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta