miércoles 14 de enero 2026

Turismo astronómico

Cómo ver las estrellas en San Juan durante las vacaciones de verano

Reconocida como la capital nacional del turismo astronómico, la provincia cuenta con condiciones únicas a nivel mundial para disfrutar el cielo. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las propuestas de astroturismo en San Juan.

Entre los atractivos que ofrece San Juan para el verano 2026, el cielo ocupa un lugar privilegiado. Reconocida como la capital nacional del turismo astronómico, la provincia cuenta con cielos limpios ideales para la observación de estrellas y fenómenos astronómicos.

En este marco, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte cuenta con una completa guía de actividades astronómicas que se desarrollan durante la temporada estival en distintos puntos de la provincia, combinando ciencia, naturaleza, cultura y experiencias sensoriales. Las propuestas abarcan los departamentos de Calingasta, Ullum, San Martín, Albardón, Valle Fértil y Chimbas, con opciones para todo público.

Calingasta se posiciona como uno de los principales polos del astroturismo, con espacios emblemáticos como el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), la Estación de Altura Carlos U. Cesco, la Reserva Privada Barreal Blanco -distinguida como Casa Rural Starlight- y diversas experiencias que combinan observación nocturna, alojamiento, naturaleza y actividades recreativas como paseos en bicicleta y astrofotografía.

Entre ellos está el paseo en bicicleta MTB hasta el pie de la montaña, recepción con refrigerio y observación nocturna. Reservas e info: +54 9 2646277237 / 2646215909 / 2645613730. IG: @calingobastrotur / @elchoique8; FB: @ELCHOIQUE

Otra opción es astrofotografía y degustación de vinos de la zona. Todos los días desde las 20 h. Reservas e info : +54 9 1162064384 |1158699990. IG: @maya.astroturismo

En San Martín, el Observatorio Domingo Faustino Sarmiento ofrece observaciones de viernes a domingo y feriados de 20 a 00 h. Reservas e info: +54 9 2644698182.

También, la Finca El Desafío del Inmigrante invitan a vivir la astronomía junto a sabores regionales y recorridos interpretativos. Actividad con costo por persona y reserva previa requerida. Consultar días y horarios en Instagram @eldesafiodelinmigrante, Reservas e info: +54 9 2644457609 -2644001668

En tanto, Albardón suma experiencias integrales bajo las estrellas con gastronomía, música y observación astronómica. Reservas e info: +54 9 264 4682181; IG: @campo.de.estrellas. Mientras que Ullum propone senderismo astronómico para toda la familia. Cupo mínimo de 6 personas con reserva previa. Consultar fechas en 2644522350, IG: @conociendonuestrocielosj

Por su parte, Valle Fértil ofrece una conexión profunda con el cielo y la historia a través de Astroterra Turismo Astronómico, con charlas, mitos, leyendas, observaciones por telescopio y recorridos culturales. Reservas y consultas: +54 9 2645417428, IG: @astroterra.sj.

En Chimbas, el tradicional Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) abre sus puertas con visitas guiadas y observaciones para grandes y chicos. Asistir con reserva previa, consultas y reservas: +54 264 5175216 (Whatsapp); IG: @felixaguilarsj; FB: @ObservatorioFelixAguilarUNSJ

Los interesados pueden visitar el sitio sanjuan.tur.ar.

