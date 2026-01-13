Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos

San Juan atraviesa un inicio de año marcado por la tragedia en las rutas. En apenas 13 días de enero, se confirmaron cuatro muertes por siniestros viales, con Sarmiento como el departamento más golpeado, al concentrar dos de los fallecimientos, mientras que Capital y Caucete registraron un caso cada uno.

El episodio más reciente ocurrió durante la noche del lunes y tuvo una fuerte repercusión este martes. Caucete quedó conmocionado por la muerte de Enzo Maravilla , un joven de 19 años e hijo del reconocido radiólogo César Maravilla. El fatal accidente se produjo sobre Ruta 270, cuando el muchacho circulaba en una motocicleta que colisionó de frente con una camioneta Ford EcoSport.

A raíz del violento impacto, Enzo fue trasladado al Hospital Rawson, donde falleció cerca de una hora después. Su acompañante, un joven de 18 años de apellido Leiva, sufrió heridas de gravedad y permanece internado. Con el avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal logró reconstruir parcialmente la mecánica del siniestro: la principal hipótesis indica que la motocicleta habría invadido el carril contrario al intentar girar para ingresar al barrio Los Olivos, sin advertir la presencia del vehículo que circulaba en sentido opuesto.

El conductor de la camioneta, un hombre de 67 años, resultó ileso. Por el momento, no se conocen los resultados de los análisis de alcoholemia, que aún están en proceso.

El caso en Capital: un atropello sin testigos

El segundo hecho fatal ocurrió el viernes 2 de enero, en Plaza La Joroba, en Capital. Allí, Horacio Lucero (80) fue atropellado por un Honda conducido por Jorge Alberto Alcayaga (62). El adulto mayor fue hospitalizado y falleció esa misma noche, alrededor de las 23.

La causa presenta importantes interrogantes. No hay testigos ni cámaras de seguridad que hayan registrado el momento del impacto. El conductor manifestó de manera extraoficial que tenía el semáforo en verde, aunque no pudo precisar cómo apareció la víctima en su camino.

Por estas dudas, la fiscalía resolvió no avanzar aún con la audiencia de formalización y abrió una investigación previa, con un plazo inicial de 90 días. La autopsia confirmó que Lucero murió por politraumatismos producto de un siniestro vial. Era una persona muy querida y con una fuerte trayectoria en la Acción Católica Argentina.

Dos tragedias en Sarmiento

El departamento de Sarmiento fue escenario de dos muertes viales en menos de 72 horas. La primera ocurrió el jueves 1 de enero, a las 22:45, en Colonia Fiscal, sobre el Lateral de la Colectora Este de Ruta 40. La víctima fue Juan Carlos Burgos Sánchez (46), quien falleció minutos después de ingresar al hospital departamental.

La Justicia maneja dos hipótesis: que Burgos caminaba por la zona y fue atropellado desde atrás por una motocicleta conducida por Carlos Sebastián Zabaleta (31), o que ambos circulaban en la moto y cayeron violentamente. El lugar carecía de iluminación artificial y la visibilidad era casi nula. Zabaleta permaneció internado con fractura en un brazo y politraumatismos.

El segundo caso ocurrió el sábado 3 de enero, cerca de las 5:30, sobre Ruta 295. Allí murió Lorenzo Ricardo Zalazar (55) tras chocar su motocicleta con la de Renzo Valentín Cortez. Los investigadores confirmaron que ambos se dirigían a trabajar.

La principal hipótesis sostiene que Zalazar impactó desde atrás a la moto de Cortez, aunque resta determinar si este último se encontraba detenido sobre la calzada o en la banquina, ya que se había detenido para dejar a su pareja en una finca cercana.

Un dato clave del caso es que la moto de Cortez fue retirada del lugar por familiares y luego entregada voluntariamente a la Policía. La causa está en manos de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Sebastián Gómez.