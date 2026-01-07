La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar

Este último sábado, en horas de la madrugada (alrededor de las 5:30 horas) ocurrió un trágico siniestro vial en Sarmiento por Ruta 295 . Un motociclista, identificado como Lorenzo Ricardo Zalazar (55) falleció al chocar con otro motorista. A tres días del siniestro se dio a conocer lo que ocurrió en los instantes previos al lamentable suceso.

Más detalles Quién era el motociclista que perdió la vida esta madrugada en Sarmiento

Con los testimonios recolectados por los investigadores de la UFI Delitos Especiales se comprobó que los dos motociclistas que chocaron se estaban yendo a sus respectivos trabajos.

Un dato no menor es que un hombre habló con la Policía y manifestó que Zalazar era su vecino y que, unos cinco minutos antes, él lo había saludado como todas las mañanas. Manifestó que siempre a esa hora, Zalazar pasaba con su moto con dirección a su trabajo. Ese sábado 3 de enero este testigo salió de su casa y en el camino se encontró con la tragedia.

Cuál es la principal hipótesis que maneja la justicia

Fuentes del caso dijeron que la moto que manejaba Zalazar chocó de atrás a la que conducía Renzo Valentín Cortez.

Ahora lo que la fiscalía trata de determinar es en dónde estaba ubicada la moto de Cortez (que es una Maverick 110cc), o sobre la calzada o en la banquina.

Con la recolección de testimonios se confirmó que Renzo Valentín Cortez y su pareja trabajan en la “Finca Carosio”, que está ubicada más precisamente sobre Ruta 295, a 1 kilómetro de Punta del Médano.

Se confirmó que Cortez se paró antes de la entrada de la finca porque dejó a su pareja, ya que ella entra por otro lado. La mujer contó que ella cruzó la Ruta 295, que no vio a nadie y cuando estaba por entrar a la propiedad sintió un estruendo atrás suyo.

Ante esta declaración, la fiscalía todavía trata de establecer dónde estaba la moto de Cortez. Por tal razón es de suma importancia la pericia accidentológica, ya que confirmará si hubo negligencia de Cortez o si toda la responsabilidad fue de Zalazar.

Tras el choque, una moto desapareció, ¿qué pasó?

La moto en la que iba Cortez fue retirada del lugar por familiares y ocultada en su domicilio; después la entregaron de manera voluntaria, siendo trasladada a Comisaría a los fines de llevar a cabo el informe técnico pertinente.

La causa está siendo investigada por el fiscal Sebastián Gómez junto a la ayudante fiscal Agostina Pérez de UFI Delitos Especiales.