Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Un grave accidente doméstico se registró durante la tarde de este martes en una vivienda ubicada sobre calle Riobamba, en el departamento Capital, donde una niña de 9 años, de apellido Oliva, resultó seriamente herida luego de que un portón cayera de manera repentina sobre su cuerpo.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, la menor se encontraba en el domicilio familiar cuando ocurrió el hecho. Tras el impacto, fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Rawson , donde fue recibida por el personal de guardia.

Luego de una primera evaluación, los profesionales constataron que la niña presentaba traumatismo encéfalo craneano (TEC), traumatismo facial, politraumatismos y una herida cortante en la región frontal. Dada la gravedad del cuadro, se resolvió su inmediata derivación a Terapia Intermedia.

Horas más tarde, se confirmó que la menor deberá ser sometida a una intervención quirúrgica por hundimiento de cráneo, mientras permanece bajo estricta observación médica.