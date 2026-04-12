Detuvieron a un joven con pedido de captura por robo arrebato en Capital

Un joven de 23 años fue detenido este sábado en el barrio Costa Canal II, en Capital, luego de que efectivos policiales advirtieran que tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo arrebato.

Ataque a comercio Ladrones robaron 20 kilos de lomo, dinero y otros objetos de un conocido bar de Capital

En Capital Un principio de incendio en la "Casa de la tejedora sin brazos" generó alarma entre vecinos

El procedimiento se dio en el marco de recorridas de prevención y seguridad realizadas por personal policial. Según fuentes del caso, los efectivos observaron a un sujeto en actitud sospechosa, por lo que procedieron a entrevistarlo e identificarlo.

Al consultar sus antecedentes, se constató que se trataba de Maximiliano Ledesma, quien registraba un pedido de captura activo desde el 6 de febrero de 2026. La medida había sido dispuesta por la UFI Delitos contra la Propiedad, que además lo había declarado en rebeldía.

Tras la detención, los uniformados se comunicaron con la fiscal de turno, quien dispuso el inicio de las actuaciones complementarias, la vinculación del aprehendido a la causa y el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.