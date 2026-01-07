miércoles 7 de enero 2026

Un crack

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el 'Polaco', el delantero goleador de Unión de Villa Krause

Nació en la provincia del Norte, se formó en el Federal A y es figura clave en el Regional Amateur. El delantero de 23 años se convirtió en uno de los héroes de Unión de Villa Krause el fin de semana tras marcar el primer tanto en la victoria 2-0 ante Peñaflor. Presencia, nombre y olfato goleador. El perfil del Pola, el '9' Azul.

Por Antonella Letizia
Unión de Villa Krause tiene identidad y peso. Uno de ellos es Catriel Weyreuter, el pibe con olfato goleador de raíces alemanas que viste los colores del Azul en el Regional Amateur. El delantero de 23 años fue una de las grandes figuras del fin de semana al abrir el marcador en el triunfo 2-0 frente a Peñaflor, resultado que dejó al Canario un poco complicado para el duelo de vuelta, que se disputará el próximo domingo en San Martín.

Al pibe '9' lo apodan 'Polaco' y su historial es basto en experiencia. Nació en Misiones, tiene raíces alemanas y respira fútbol desde chico: "Juego desde los seis años, pero profesionalmente arranqué a los 18 años", le contó a Tiempo de San Juan. Su debut llegó en Crucero del Norte, donde en 2021 dio sus primeros pasos en el Federal A, una categoría exigente que fue moldeando su perfil competitivo.

image

El recorrido no fue corto ni sencillo. En 2024 pasó por Círculo Otamendi, también en el Federal A, luego continuó en Bartolomé Mitre, y tras el cierre del último campeonato se abrió la puerta para llegar a San Juan. "Se dio la posibilidad de venir por medio de un representante y acepté. Unión me sorprendió para bien por la gente, la humildad del club, el grupo de jugadores y cómo se vive el día a día", dijo.

image

Su desembarco en Villa Krause coincidió con el inicio del Regional, un torneo que define como 'muy complejo y competitivo'. "Hay canchas lindas, otras difíciles, jugadores complicados y rivales duros. Arrancamos en octubre y pudimos ir pasando fases. Hoy estamos en cuartos de final y sabemos que el domingo hay que ganar", remarcó con convicción y asegurando que la serie todavía está abierta.

Más allá de lo futbolístico, Weyreuter también se adaptó rápido a la provincia. "No conocía San Juan y me sorprendió mucho. Es una provincia muy apasionada por el fútbol, los periodistas lo siguen mucho y eso motiva. Fue una sorpresa".

El apodo de Polaco tiene una explicación familiar: su apellido proviene de Alemania. "Mis bisabuelos llegaron a Misiones durante la Segunda Guerra Mundial y ahí se fue formando la familia", confirmó, conectando sus raíces con el presente que hoy lo encuentra como protagonista.

Por último y entusiasmado con el plantel y el acompañamiento de la gente, el delantero de Misiones vive el presente con los pies en la tierra, pero con la ilusión intacta. Unión metió el primer partido y encara el segundo en San Martín con muchas ganas para conseguir el boleto a las semifinales del Regional Amateur.

