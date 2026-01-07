miércoles 7 de enero 2026

Regional Amateur

Serie abierta y mucho picante para la vuelta de Peñaflor-Unión: confirmaron día y horario

Tras la ida y victoria del Azul en el 12 de Octubre, estos equipos se volverán a ver las caras por el boleto a semifinales del Regional Amateur. Todo el detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Torneo Regional Amateur transita jornadas determinantes y cada partido empieza a jugarse como una final. Con las llaves llegando a su desenlace, los equipos de San Juan afrontan un fin de semana clave en la búsqueda de seguir en carrera dentro del certamen.

Uno de los focos estará puesto en el Estadio Augusto Pulenta, donde este domingo desde las 17:30hs, Peñaflor recibirá a Unión en el duelo que definirá la serie para sacar boleto a la siguiente instancia. El conjunto de Villa Krause parte con ventaja tras el triunfo 2-0 conseguido en el encuentro de ida que se disputó en el 12 de Octubre, un resultado que le permite encarar la revancha con mayor margen.

Del otro lado estará Peñaflor, que llega golpeado y obligado a ir por el resultado; apostará a una actuación sólida frente a su gente para intentar dar vuelta la historia y extender su participación en el torneo. La expectativa es alta y se espera un partido intenso y de mucho picante.

El encuentro contará con el arbitraje de Luis Martínez, de San Rafael, y definirá cuál de los dos sanjuaninos avanzará a la próxima fase del Regional Amateu

