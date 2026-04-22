miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Apertura

Boca visitará a Defensa y Justicia con la vista puesta en los playoffs: hora, formación y dónde verlo

El “Xeneize”, que es dirigido por Claudio Úbeda, arrastra un invicto de 13 partidos en la competición doméstica.

Por Agencia NA
Boca intentará seguir con su racha positiva frente a Defensa y Justicia

Boca intentará seguir con su racha positiva frente a Defensa y Justicia

Boca Juniors visitará este jueves a Defensa y Justicia, en el inicio de la decimosexta fecha del Torneo Apertura, con el objetivo de extender su buen momento luego del triunfo ante River en el Superclásico y de conseguir la clasificación a los playoffs.

Lee además
claudio ubeda sopesa la opcion de un once con muchos suplentes en la visita a defensa y justicia
Primera División

Claudio Úbeda sopesa la opción de un once con muchos suplentes en la visita a Defensa y Justicia
clubes sanjuaninos representan a la provincia en el campeonato argentino juvenil
Hockey sobre patines

Clubes sanjuaninos representan a la provincia en el Campeonato Argentino Juvenil

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 20 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este partido en un gran momento, ya que viene de ganarle 1-0 a River en el Superclásico gracias al gol de penal de Leandro Paredes, para además extender su invicto a 13 partidos.

Los dirigidos por Claudio Úbeda no solo atraviesan un buen momento en el Torneo Apertura, donde están terceros en la Zona A, sino que tuvieron un comienzo ideal en la Copa Libertadores tras los triunfos sobre Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

De cara a este encuentro, Úbeda, optará por poner un equipo con mayoría de suplentes, con el objetivo de resguardarlos de cara al enfrentamiento de la semana que viene con Cruzeiro por la Libertadores.

En caso de quedarse con el triunfo, el “Xeneize” se asegurará la clasificación a los playoffs.

Defensa y Justicia, por su parte, había tenido un gran inicio en este Torneo Apertura, ya que no cayó en las primeras 11 fechas, aunque ahora acumula tres derrotas consecutivas, por lo que necesita volver a sumar con urgencia para no complicar aún más su clasificación a la siguiente instancia.

Los dirigidos por Mariano Soso están octavos en la Zona A y ya no tienen margen de error.

Las posibles formaciones de Boca y Defensa y Justicia

  • Torneo Apertura
  • Zona A - fecha 16
  • Defensa y Justicia - Boca
  • Estadio: Norberto Tito Tomaghello
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Silvio Trucco
  • Hora: 20. TV: ESPN Premium

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.__IP__

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

A 50 días del Mundial 2026: los fijos en la lista de Lionel Scaloni y los que pelean por los últimos cupos

Tras el Superclásico... AFA ya decidió qué hará con Herrera y Paletta

La Federación empezó a devolver el dinero a los ciclistas que costearon los gastos en el Argentino de Ruta

Leo Cobarrubia, el capitán que cierra una etapa y se despide del SEP

El Dique Punta Negra será escenario de un Torneo de Pesca con premios en efectivo

El Leicester City, campeón de la Premier League en 2016, descendió a tercera división

Tras volver al triunfo, San Martín publicó los precios de las entradas para el choque contra Quilmes

Tres grandes de Europa interesados en Julián Álvarez, ¿se va del Atlético Madrid?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras el superclasico... afa ya decidio que hara con herrera y paletta
Polémica arbitral

Tras el Superclásico... AFA ya decidió qué hará con Herrera y Paletta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo
Horror

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

En al menos cinco mineras sanjuaninas se han producido movimientos y recambios recientes de colaboradores en áreas clave.
Movimientos

El mercado de pases en las mineras sanjuaninas, a full: cambios, salidas y puestos sin cubrir

El joven fue trasladado este martes a tribunales. 
Presunto ataque sexual

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Te Puede Interesar

El Museo de los Dinos sanjuanino tendrá un gemelo virtual. video
Avance

Dinos virtuales: de qué se trata la nueva apuesta paleontológica en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque fatal en la Navidad del 2025: un juez ratificó el juicio abreviado y condenó a un conductor que mató a un ciclista
Tribunales

Choque fatal en la Navidad del 2025: un juez ratificó el juicio abreviado y condenó a un conductor que mató a un ciclista

José Peluc, diputado nacional por San Juan de LLA (foto: Parlamentario)
Contrapunto

Peluc contra Quintela: "Plantea cualquier cosa para tener dos minutos de fama"

Dos sujetos fueron detenidos en Pocito después de cometer dos hechos delictivos en media hora.
En Pocito

Tienen 23 y 24 años y terminaron a las corridas tras haber cometido dos robos en media hora

La Escuela de Comercio de la UNSJ es una de las más buscadas de San Juan. 
Preuniversitarios

Si querés entrar a la Escuela de Comercio, todavía tenés chance