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El Dique Punta Negra será escenario de un Torneo de Pesca con premios en efectivo

El evento “Copa Pejerrey” se vivirá el próximo domingo y tendrá distintas categorías. Lo que hay que saber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este domingo se realizará un torneo de pesca en el Dique Punta Negra.

Este domingo se realizará un torneo de pesca en el Dique Punta Negra.

El Dique Punta Negra se prepara para recibir este domingo 26 de abril a decenas de aficionados en la primera edición de la “Copa Pejerrey”, un torneo de pesca deportiva que combinará modalidades, reunirá competidores de distintas provincias y pondrá en juego importantes premios en efectivo.

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El primer torneo de pesca deportiva en ese espejo de agua sanjuanino, es organizado por la Asociación Civil de Pesca Deportiva y Actividades Náuticas. Según informó la Secretaría de Deportes, se espera la presencia de 150 pescadores en dos modalidades, embarcaciones (botes y lanchas) y kayak, que se unificarán en esta competencia, y categorías libres, damas y cadetes (hasta 16 años inclusive).

“Tenemos muchas expectativas por este torneo, esperamos más de 150 inscriptos, hay mucha gente ansiosa por participar. Serán dos modalidades unificadas, kayak y embarcaciones, con premios para el pejerrey de mayor largo, al igual que el segundo y tercer puesto. Esperamos pescadores de provincias como Mendoza y Córdoba, y muchos auspiciantes, que se unieron para apoyar este torneo”, contó Daniel Chacón, uno de los referentes de la asociación.

La Copa “Pejerrey” entrega al ganador un millón de pesos, 2° puesto $500.000, 3° puesto $300.000, es decir que el torneo de pesca reparte $1.800.000 en premios, más sorteos.

El cronograma del Torneo de Pesca en el Dique Punta Negra

07:00 a 08:00 hs - Desayuno de Bienvenida.

08:00 a 08:45 hs - Ingreso, Acreditación y Control de Embarcaciones.

09:00 a 15:00 hs. Categoría Kayak.

09:15 a 15:15 hs. Categoría Embarcaciones.

16:30 hs. El tercer tiempo.

Entrega de Premios y Sorteos.

Gran cierre con comida: pernil con agregados + bebida.

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