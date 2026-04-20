lunes 20 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Apertura

Boca tendrá público visitante en Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia

El Xeneixe, que llega entonado por su triunfo en el superclásico, podrá contar con el apoyo de sus hinchas cuando enfrente al Halcón.

Por Agencia NA
image

Boca Juniors visitará el próximo jueves a Defensa y Justicia, en el marco de la decimosexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, con la presencia de su público en la tribuna visitante del estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Lee además
boca se quedo con un superclasico que termino envuelto en polemica
En el Monumental

Boca se quedó con un Superclásico que terminó envuelto en polémica
gran ejecucion y festejo a lo riquelme: paredes le dio la victoria a boca en el superclasico
Desde el punto del penal

Gran ejecución y festejo a lo Riquelme: Paredes le dio la victoria a Boca en el Superclásico

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, el ´Xeneize´ venció 1-0 a River este domingo en el estadio Monumental, en el marco del Superclásico del fútbol argentino. Este triunfo ante los ´Millonarios´ potencia a un equipo que, en la próxima fecha, visitará a Defensa y Justicia.

Justamente, este encuentro ante el ´Halcón´ tendrá lugar el jueves a las 20 en el estadio Norberto Tomaghello donde, tras largas negociaciones, 3 mil hinchas de Boca podrán estar presentes en el sector visitante del recinto de Florencio Varela para festejar con los jugadores el triunfo ante River.

Los ´Xeneizes´ ocuparán la tribuna de la calle Humahuaca y las entradas rondarán valores que irán desde los 80 mil hasta los 100 mil pesos.

Si bien ambas dirigencias tenían la intención de que se juegue con ambos públicos, la traba estaba en Aprevide y el intendente Andrés Watson que habían dado la negativa por cuestiones organizativas.

Por si fuese poco, este lunes por la mañana, el presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, había confirmada que estaba “caída al 100% la chance de jugar con visitantes ante Boca. Las veces que recibimos visitantes no hubo ningún lío. Creen que la seguridad no se puede hacer cargo del partido, por un tema de amenazas en las escuelas. Es algo entendible”.

Sin embargo, el club del sur de la Provincia de Buenos Aires no se bajó de las negociaciones y le insistió al intendente Watson para que ceda, acción que finalmente tomó y, por la tarde, el club anunció el acuerdo: “Informamos que el partido vs Boca Juniors se jugará con público visitante. Agradecemos al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson por reevaluar el pedido del club y hacerlo posible. Como siempre, gracias por acompañar y estar cerca del club y su gente”.

Seguí leyendo

Santa Lucía: detienen a dos sujetos que festejaron, a los tiros, el triunfo de Boca ante River

Banfield empató con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza que le sacó 4 puntos de diferencia a River

San Lorenzo mereció más, pero no pudo romper el 0 con Velez

Barracas Central y Belgrano de Córdoba no se sacaron ventajas

El costado futbolero de Luis Brandoni: hincha fanático, socio vitalicio y la fuerte crítica hacia el fútbol argentino

Saquearon la utilería de Unión de Villa Krause y piden ayuda para encontrar lo robado

Canchero y con pisadita incluida: así fue la presentación de 'Ardilla' Agüero, el pibe que llegó de Colón Junior y debutó en la primera de San Martín

Natacha Heredia, imparable: ahora logró el título argentino profesional BFC de kickboxing

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fue una fiesta que termino en velorio: el crudo relato del piloto sanjuanino que vivio de cerca la tragedia en el rally de cordoba
Testimonio

"Fue una fiesta que terminó en velorio": el crudo relato del piloto sanjuanino que vivió de cerca la tragedia en el rally de Córdoba

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.
En detalle

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Quiso esquivar un control policial sobre Ruta 40, en Albardón, y terminó chocando con una moto.
Albardón

Un automovilista intentó esquivar un control policial haciendo la U y chocó con una moto en Ruta 40

Te Puede Interesar

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo
Social

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los tres acusados durante una de las audiencias.
Caso de trata de personas

Se viene el veredicto en el juicio contra la familia gitana acusada de retener y explotar a una adolescente en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude telefónico

Un jubilado sanjuanino fue estafado en $4.400.000 después de que hackearan el WhatsApp a su hija

Tras el traslado de la Mesa de Entrada de Defensa al Consumidor a planta baja en 2022 las denuncias aumentaron. Los nuevos boxes están ubicados en planta baja del Centro Cívico, núcleo 5.
Reclamos

Defensa al Consumidor en San Juan: en menos de cuatro meses se acumuló la misma cantidad de denuncias que en todo el 2025

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson