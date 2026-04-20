Boca tendrá público visitante en Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia

Boca Juniors visitará el próximo jueves a Defensa y Justicia, en el marco de la decimosexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, con la presencia de su público en la tribuna visitante del estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Desde el punto del penal Gran ejecución y festejo a lo Riquelme: Paredes le dio la victoria a Boca en el Superclásico

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, el ´Xeneize´ venció 1-0 a River este domingo en el estadio Monumental, en el marco del Superclásico del fútbol argentino. Este triunfo ante los ´Millonarios´ potencia a un equipo que, en la próxima fecha, visitará a Defensa y Justicia.

Justamente, este encuentro ante el ´Halcón´ tendrá lugar el jueves a las 20 en el estadio Norberto Tomaghello donde, tras largas negociaciones, 3 mil hinchas de Boca podrán estar presentes en el sector visitante del recinto de Florencio Varela para festejar con los jugadores el triunfo ante River.

Los ´Xeneizes´ ocuparán la tribuna de la calle Humahuaca y las entradas rondarán valores que irán desde los 80 mil hasta los 100 mil pesos.

Si bien ambas dirigencias tenían la intención de que se juegue con ambos públicos, la traba estaba en Aprevide y el intendente Andrés Watson que habían dado la negativa por cuestiones organizativas.

Por si fuese poco, este lunes por la mañana, el presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, había confirmada que estaba “caída al 100% la chance de jugar con visitantes ante Boca. Las veces que recibimos visitantes no hubo ningún lío. Creen que la seguridad no se puede hacer cargo del partido, por un tema de amenazas en las escuelas. Es algo entendible”.

Sin embargo, el club del sur de la Provincia de Buenos Aires no se bajó de las negociaciones y le insistió al intendente Watson para que ceda, acción que finalmente tomó y, por la tarde, el club anunció el acuerdo: “Informamos que el partido vs Boca Juniors se jugará con público visitante. Agradecemos al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson por reevaluar el pedido del club y hacerlo posible. Como siempre, gracias por acompañar y estar cerca del club y su gente”.