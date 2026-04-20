El costado futbolero de Luis Brandoni: hincha fanático, socio vitalicio y la fuerte crítica hacia el fútbol argentino

El reconocido actor Luis Brandoni, fallecido en las últimas horas a sus 86 años, era socio vitalicio de River.
El reconocido actor reafirmó su histórica pasión por River, aunque admitió haberse distanciado en el último tiempo por su desencanto con la actualidad del campeonato argentino.
El actor siempre recordaba su fanatismo por el club cuando tenía un espacio para hacerlo: “Me volví a los diez meses (del exilio) porque era hincha de River y hacía 18 años no salíamos campeones y yo quería verlo campeón. No te cuento lo que era el resultado de los partidos los domingos, tenía que esperar al lunes, me resultaba imposible”.
"Soy de River. Soy socio vitalicio de River, pero estoy enojado con el fútbol argentino", había dicho en una charla con Mirtha Legrand. "Este es el único país del mundo donde la hinchada visitante no puede entrar a la cancha", remarcó en esa misma conversación dejando más que claro su malestar.