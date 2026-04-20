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Los pibes cumplieron

De la polémica al orgullo: San Juan arrasó en el Argentino de Ruta y copó todos los podios

Tras un viaje caótico y con ciclistas costeando todo de su bolsillo, la delegación sanjuanina respondió en la ruta: Nicolás Tivani fue campeón argentino y la provincia volvió a ser protagonista en todas las categorías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que empezó como un papelón organizativo terminó en una demostración de carácter y amor por la camiseta. San Juan pasó del caos previo al Campeonato Argentino de Ruta a copar los podios y confirmar, una vez más, su dominio en el ciclismo nacional.

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La edición 2026 se puso en marcha el viernes en el autódromo de Río Cuarto con un hecho inédito: por segundo año consecutivo, las pruebas de contrarreloj tuvieron a los mismos campeones. Entre ellos, el sanjuanino Mateo Kalejman volvió a destacarse al quedarse nuevamente con el oro en la categoría elite, tras completar los 38,4 kilómetros en 45 minutos y 38 segundos, a un promedio superior a los 50 km/h.

En esa prueba, el podio lo completaron Matías Cedeira y Germán Broggi. En Sub 23, Nehuén Erripa también repitió título, mientras que Lisandro Bravo, de San Juan, logró meterse entre los mejores.

En damas, Fiorela Malaspina volvió a imponerse en la contrarreloj elite, con Maribel Aguirre —de San Juan— como escolta. Y en Sub 23, la provincia directamente arrasó: Delfina Dibella se consagró campeona y encabezó un podio íntegramente sanjuanino junto a Agustina Bravo y Abril Capdevila.

El ciclismo adaptado también tuvo su espacio en la jornada inicial, con títulos para Alejandro Labado (triciclos), Gustavo López (C2), Simón Mazzante (C3), Pablo Cingolani (C4) e Ignacio Arnau (C5). En tándems, los triunfos fueron sanjuaninos en ambos sexos, con Maximiliano Pérez García – William Quintero en hombres y María José Quiroga – Gabriel Roja en mujeres.

Ya el sábado, la acción continuó con las pruebas de pelotón para Sub 23 y ciclismo adaptado, donde volvió a haber protagonismo sanjuanino. En la categoría Sub 23, el oro quedó en manos de Ramiro Videla -sanjuanino que compitió para otra federación-, tras una exigente prueba de 122 kilómetros.

Pero el broche de oro llegó el domingo. En la prueba elite masculina, Nicolás Tivani se consagró campeón argentino de ruta tras una carrera durísima de 160 kilómetros. Bajo la lluvia y con un ritmo demoledor, la definición se dio recién en el final, cuando el sanjuanino remató una fuga clave para quedarse con la victoria en 3 horas y 31 minutos.

San Juan arrasó en el medallero: lideró el medallero en la categoría principal con 3 medallas de oro, 5 de plata y 3 de bronce, sacando una clara diferencia sobre el resto de las asociaciones. El dominio sanjuanino también se extendió al ciclismo adaptado, donde volvió a meterse entre los mejores con 3 oros, 3 platas y 2 bronces, ratificando su potencia en todas las categorías.

El podio lo completaron Mauricio Domínguez -representando al equipo sanjuanino Gremios por el Deporte, la única escuadra fuera de las estructuras federativas- y Daniel Juárez.

En damas elite, la neuquina Abril Garzón se quedó con el oro en una carrera también marcada por la lluvia, mientras que la sanjuanina Ludmila Aguirre logró subirse al podio.

El balance deportivo fue contundente: San Juan estuvo presente en casi todos los podios y volvió a ser protagonista central del ciclismo argentino. Todo esto, en un contexto adverso. Días antes del viaje, los ciclistas fueron notificados de que no había fondos y debieron afrontar de su bolsillo los gastos de traslado, estadía y alimentación, con costos cercanos a los 500 mil pesos por persona. La situación se originó por demoras administrativas en la Federación Ciclista Sanjuanina, que no contaba con el libre de deuda necesario para gestionar el subsidio estatal en tiempo y forma.

La consecuencia fue una delegación fragmentada, sin logística unificada y con varios deportistas que ni siquiera pudieron viajar. Aun así, los que estuvieron dieron la cara. Y ganaron.

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