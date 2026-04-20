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Final caliente en el Superclásico: Herrera explicó por qué no cobró penal para River en la última jugada

El árbitro sostuvo que el contacto de Blanco sobre Martínez Quarta no fue suficiente para sancionar falta. Desde River, el defensor fue tajante: “Va directo a chocarme”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El triunfo de Boca por 1-0 sobre River en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, terminó envuelto en polémica. En la última jugada del partido, el Millonario reclamó penal por un choque de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área, pero el árbitro Darío Herrera desestimó la infracción y el VAR tampoco intervino.

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La acción se dio tras un pelotazo largo que encontró al defensor de River en posición ofensiva. Cuando intentaba acomodarse para disputar la pelota, recibió un contacto desde atrás que lo dejó en el suelo. Todo el banco local pidió penal, pero el juez dejó seguir y pitó el final.

Según trascendió tras el encuentro, Herrera les explicó a sus colaboradores que consideró que el contacto no tuvo la intensidad suficiente para provocar la caída. En su interpretación, Martínez Quarta sintió el roce y se dejó caer para forzar la sanción.

Desde la cabina del VAR, a cargo de Héctor Paletta, tampoco advirtieron una acción punible, por lo que nunca llamaron al árbitro a revisar la jugada.

La bronca en River fue inmediata. Apenas terminado el partido, varios jugadores rodearon a Herrera para reclamarle. El más claro fue el propio Martínez Quarta, quien no ocultó su malestar: “Blanco no tiene intención de jugar la pelota. Va directo a chocarme y estoy de espaldas. No puedo ir a buscarla. Lo vieron todos. Desde el VAR tendrían que haber llamado”.

El defensor también deslizó dudas sobre el contexto previo al partido: “No sé si los dichos de la semana habrán condicionado algo. Quiero creer en la buena fe y que no fue así. A Herrera lo respeto y los errores son humanos”.

La referencia apunta a la controversia que generó en Boca la designación del árbitro en la previa del Superclásico, recordando antecedentes recientes con fallos discutidos en este tipo de encuentros.

Así, el clásico más importante del fútbol argentino volvió a cerrarse con polémica, reclamos cruzados y una jugada que promete seguir dando que hablar.

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