martes 21 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polideportivo

Jesús, el sanjuanino que gritó campeón en la World Cup 2026 de patinaje artístico

Jesús Octavio Morte ganó en la categoría Libre Masculino Juvenil, en un evento realizado en Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
5568da8cccdc48374502f04b592010dc_L

El talento sanjuanino volvió a destacarse en el plano internacional. Jesús Octavio Morte Brizuela se consagró campeón en la categoría Libre Masculino Juvenil durante la World Cup 2026 de patinaje artístico, evento organizado por World Skate y disputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 11 y el 19 de abril.

Lee además
banfield empato con el lider independiente rivadavia de mendoza que le saco 4 puntos de diferencia a river
Torneo Apertura

Banfield empató con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza que le sacó 4 puntos de diferencia a River
boca tendra publico visitante en florencio varela para enfrentar a defensa y justicia
Torneo Apertura

Boca tendrá público visitante en Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia

El joven patinador alcanzó la cima del podio tras una sobresaliente ejecución técnica y artística, logrando una puntuación final de 113.16 puntos en la categoría Free Skating Men Youth. Con este rendimiento, Morte no solo se quedó con el primer puesto general, sino que también dominó tanto el programa corto como el largo, superando con claridad a sus principales competidores.

En el clasificador final, el sanjuanino aventajó a César Caballero, de Paraguay, quien obtuvo 85.96 puntos, y a Neyen Lafuente, también argentino, que finalizó con 85.25 unidades.El deportista, representante del Andino Patín Club, trabaja bajo la conducción técnica de su entrenadora Mariana Rodríguez Pi y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte. En este sentido, es fundamental destacar el firme apoyo del Gobierno de San Juan, que sustenta el viaje del atleta a este tipo de competencias internacionales, permitiendo que pueda medirse con la élite mundial.A su vez, su formación deportiva es fruto del trabajo sostenido de la Federación Sanjuanina de Patinaje y Afines, institución clave en el desarrollo de talentos locales y en la proyección de deportistas hacia el alto rendimiento.

Este logro no solo lo posiciona en lo más alto del escenario internacional, sino que también refleja el crecimiento sostenido del patinaje artístico en la provincia y el potencial de las nuevas generaciones. Además, la consagración le permitió asegurar su lugar en la gran final del circuito, que se disputará en la Cesena, Italia, del 1 al 7 de junio, donde buscará seguir haciendo historia para San Juan y el país.

Seguí leyendo

San Lorenzo mereció más, pero no pudo romper el 0 con Velez

Barracas Central y Belgrano de Córdoba no se sacaron ventajas

El costado futbolero de Luis Brandoni: hincha fanático, socio vitalicio y la fuerte crítica hacia el fútbol argentino

Saquearon la utilería de Unión de Villa Krause y piden ayuda para encontrar lo robado

Canchero y con pisadita incluida: así fue la presentación de 'Ardilla' Agüero, el pibe que llegó de Colón Junior y debutó en la primera de San Martín

Natacha Heredia, imparable: ahora logró el título argentino profesional BFC de kickboxing

"Fue una fiesta que terminó en velorio": el crudo relato del piloto sanjuanino que vivió de cerca la tragedia en el rally de Córdoba

De la polémica al orgullo: San Juan arrasó en el Argentino de Ruta y copó todos los podios

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Una vereda de la Esquina Colorada. video
Nuevo destino

La metamorfosis de una histórica esquina de San Juan: ahora es el estacionamiento de un gimnasio

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero
Tribunales

Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero

Te Puede Interesar

El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, explicó los fundamentos del proyecto en la reunión de la comisión de Diputados esta semana.  video
Movida en la Legislatura

En San Juan cambiarán la ley de sanciones a policías por considerarla "exagerada"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pistolero, terror de Chimbas y Rawson, condenado a 7 años: es sospechoso del asalto donde balearon a una joven
Investigación

El pistolero, terror de Chimbas y Rawson, condenado a 7 años: es sospechoso del asalto donde balearon a una joven

Monseñor Lozano, mano derecha de Bergoglio y el mensaje que el Papa le dedicó cuando fue su Vicario video
A un año de la muerte de Francisco I

Monseñor Lozano, mano derecha de Bergoglio y el mensaje que el Papa le dedicó cuando fue su Vicario

Se quedó dormido al volante, impactó con un pilar de la luz y terminó volcando en un zanjón de Santa Lucía. Foto: radio Del Sur.
En Santa Lucía

Se quedó dormido mientras conducía, pasó de largo, chocó con un pilar y terminó en un zanjón

Sobreseerían a Pampita, una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal
Lo último

Sobreseerían a "Pampita", una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal