Sanjuaninos fueron protagonistas en el Campeonato Argentino de bicicross

Entre el sábado 18 y el domingo 19 de abril, en Bahía Blanca se disputó la segunda fecha del Campeonato Argentino y también del Open Argentino 2026 de bicicross en carrera. El evento fue organizado por la Asociación de Bicicross Bahiense y fiscalizado por la Federación Argentina de Bicicross.

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San Juan fue representada de muy buena manera por una pequeña delegación de pilotos pertenecientes al Club Bicicross San Juan , ubicado en Rawson. El Gobierno de San Juan , por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, apoyó a la institución y sus atletas con el servicio de transporte hasta la ciudad bonaerense.

Como de costumbre en aquél certamen, en el primer día de carreras se disputa la fecha para pilotos del Campeonato Argentino.

El desempeño de los sanjuaninos fue el siguiente:

Elite Women: 2° Agustina Crifó.

Elite Men: 3° Franco Molina.

Damas de 11 y 12 años: 1° Uma Distefano.

Expertos 8 años: 1° Martiniano Marin y 5° Agustín Miranda.

Novicios 14 años: 2° Joaquín Torres

Damas 7 y 8 años: 2° Julieta Sánchez.

Expertos 10 años: 2° Matías Leiva y 3° Yuthiel Miranda.

Novicios 17 años o más: 2° Yago Ávila.

Expertos de 17 a 24 años: 4° Benjamín Pereyra y 6° Joaquín Savall.

Expertos 15 años: 4° Bautista Quiroga.

Expertos 16 años: 7° Marcos Frack.

Expertos 13 años: Bautista Solera participó de la carrera final.

Escuela 6 años: Stefano Tiziano Soto participó de esta categoría participativa.

Al día siguiente se celebró la fecha correspondiente al Open Argentino, torneo más recreativo que lo competitivo que resulta el Campeonato Argentino. Los sanjuaninos finalizaron de la siguiente manera:

Expertos 15 y 16 años: 1° Bautista Quiroga.

Damas 9 a 12 años: 1° Uma Distefano.

Novicios 15 años o más: 1° Yago Ávila y 3° Ignacio Sánchez.

Novicios 13 y 14 años: 2° Joaquín Torres.

Expertos 8 años: 2° Martiniano Marin.

Damas Pro: 3° Agustina Crifo.

Juniors y Elite: 3° Franco Molina.

Escuela 6 años: Stefano Tiziano Soto participó de esta categoría participativa.

Expertos hasta 8 años: 4° Agustín Miranda.

Expertos 9 y 10 años: 5° Matías Leiva y 6° Yuthiel Miranda.

Damas 9 a 12 años: 6° Julieta Sánchez.

Expertos 17 o más años: 8° Joaquín Savall.

La tercera fecha del Campeonato y Open Argentino se disputará el 23 y 24 de mayo en Río Cuarto, Córdoba.