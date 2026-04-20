Luis Brandoni tenía prevista una visita a San Juan en menos de un mes

La cultura argentina y el público sanjuanino quedaron atravesados por una noticia inesperada: la muerte de Luis Brandoni, quien tenía prevista una visita a la provincia en menos de un mes.

Los pibes cumplieron De la polémica al orgullo: San Juan arrasó en el Argentino de Ruta y copó todos los podios

Salud para todos Pacientes con enfermedades raras en San Juan: el orreguismo busca por ley que tengan atención integral nacional

El reconocido actor falleció en la madrugada de este lunes, a los 86 años, en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. La noticia fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg, amigo personal del artista, quien lo despidió como “el último primer actor de una generación inolvidable”.

La muerte de Brandoni genera un fuerte impacto también en San Juan, donde el actor tenía agendada una presentación el próximo 10 de mayo en el Teatro Sarmiento. Allí iba a protagonizar la emblemática obra Made in Lanús, una de las piezas más representativas del teatro nacional, con la que continuaba recorriendo el país.

image

La expectativa por su llegada era alta entre el público local, que aguardaba la oportunidad de ver en escena a una figura central de la cultura argentina, con una trayectoria que atravesó décadas en teatro, cine y televisión.