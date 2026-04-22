miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras la polémica

La Federación empezó a devolver el dinero a los ciclistas que costearon los gastos en el Argentino de Ruta

El subsidio finalmente fue acreditado y los corredores ya comenzaron a recibir los reintegros tras haber pagado de su bolsillo el viaje a Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
674743414_1254139370164624_1335214415103514359_n

Días después del escándalo que obligó a los ciclistas sanjuaninos a pagar de su bolsillo su participación en el Campeonato Argentino de Ruta, la Federación Ciclista Sanjuanina comenzó a devolver el dinero. Según confirmó su presidenta, Alejandra Perona, el subsidio ya fue depositado y los reintegros están en marcha.

Lee además
clubes sanjuaninos representan a la provincia en el campeonato argentino juvenil
Hockey sobre patines

Clubes sanjuaninos representan a la provincia en el Campeonato Argentino Juvenil
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
Selección Argentina

A 50 días del Mundial 2026: los fijos en la lista de Lionel Scaloni y los que pelean por los últimos cupos

Los corredores que afrontaron gastos de traslado, estadía y alimentación ya empezaron a pasar por la sede de Avenida Rawson con sus respectivos comprobantes para recuperar el dinero. De esta manera, se intenta cerrar un episodio que generó un fuerte enojo en el pelotón sanjuanino.

El conflicto estalló el mismo día en que la delegación debía viajar rumbo a Río Cuarto, Córdoba. En una reunión de urgencia, se les comunicó a los ciclistas que no había fondos disponibles, por lo que cada uno debía hacerse cargo de los costos para poder competir. La decisión cayó como un balde de agua fría y desarmó por completo la logística: no hubo traslado conjunto ni planificación unificada.

El costo estimado para competir rondaba los 500 mil pesos por persona, un monto que dejó a varios deportistas fuera de la competencia. En el ciclismo adaptado, por ejemplo, solo pudo viajar una parte de la delegación, mientras que en la rama convencional también hubo bajas y pedidos de ayuda de último momento.

Detrás del problema, aparecieron demoras administrativas dentro de la propia Federación. La entidad no contaba con el libre de deuda necesario para gestionar nuevos subsidios debido a rendiciones fuera de término de aportes anteriores. Esa situación retrasó el circuito administrativo del nuevo financiamiento, que si bien estaba aprobado, no llegó a tiempo antes del viaje.

Temas
Seguí leyendo

Tras el Superclásico... AFA ya decidió qué hará con Herrera y Paletta

Boca visitará a Defensa y Justicia con la vista puesta en los playoffs: hora, formación y dónde verlo

Leo Cobarrubia, el capitán que cierra una etapa y se despide del SEP

El Dique Punta Negra será escenario de un Torneo de Pesca con premios en efectivo

El Leicester City, campeón de la Premier League en 2016, descendió a tercera división

Tras volver al triunfo, San Martín publicó los precios de las entradas para el choque contra Quilmes

Tres grandes de Europa interesados en Julián Álvarez, ¿se va del Atlético Madrid?

Sanjuaninos fueron protagonistas en el Campeonato Argentino de bicicross

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras el superclasico... afa ya decidio que hara con herrera y paletta
Polémica arbitral

Tras el Superclásico... AFA ya decidió qué hará con Herrera y Paletta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo
Horror

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

En al menos cinco mineras sanjuaninas se han producido movimientos y recambios recientes de colaboradores en áreas clave.
Movimientos

El mercado de pases en las mineras sanjuaninas, a full: cambios, salidas y puestos sin cubrir

El joven fue trasladado este martes a tribunales. 
Presunto ataque sexual

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Te Puede Interesar

El Museo de los Dinos sanjuanino tendrá un gemelo virtual. video
Avance

Dinos virtuales: de qué se trata la nueva apuesta paleontológica en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque fatal en la Navidad del 2025: un juez ratificó el juicio abreviado y condenó a un conductor que mató a un ciclista
Tribunales

Choque fatal en la Navidad del 2025: un juez ratificó el juicio abreviado y condenó a un conductor que mató a un ciclista

José Peluc, diputado nacional por San Juan de LLA (foto: Parlamentario)
Contrapunto

Peluc contra Quintela: "Plantea cualquier cosa para tener dos minutos de fama"

Dos sujetos fueron detenidos en Pocito después de cometer dos hechos delictivos en media hora.
En Pocito

Tienen 23 y 24 años y terminaron a las corridas tras haber cometido dos robos en media hora

La Escuela de Comercio de la UNSJ es una de las más buscadas de San Juan. 
Preuniversitarios

Si querés entrar a la Escuela de Comercio, todavía tenés chance