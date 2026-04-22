La Federación empezó a devolver el dinero a los ciclistas que costearon los gastos en el Argentino de Ruta

Días después del escándalo que obligó a los ciclistas sanjuaninos a pagar de su bolsillo su participación en el Campeonato Argentino de Ruta , la Federación Ciclista Sanjuanina comenzó a devolver el dinero. Según confirmó su presidenta, Alejandra Perona , el subsidio ya fue depositado y los reintegros están en marcha.

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Los corredores que afrontaron gastos de traslado, estadía y alimentación ya empezaron a pasar por la sede de Avenida Rawson con sus respectivos comprobantes para recuperar el dinero. De esta manera, se intenta cerrar un episodio que generó un fuerte enojo en el pelotón sanjuanino.

El conflicto estalló el mismo día en que la delegación debía viajar rumbo a Río Cuarto, Córdoba. En una reunión de urgencia, se les comunicó a los ciclistas que no había fondos disponibles, por lo que cada uno debía hacerse cargo de los costos para poder competir. La decisión cayó como un balde de agua fría y desarmó por completo la logística: no hubo traslado conjunto ni planificación unificada.

El costo estimado para competir rondaba los 500 mil pesos por persona, un monto que dejó a varios deportistas fuera de la competencia. En el ciclismo adaptado, por ejemplo, solo pudo viajar una parte de la delegación, mientras que en la rama convencional también hubo bajas y pedidos de ayuda de último momento.

Detrás del problema, aparecieron demoras administrativas dentro de la propia Federación. La entidad no contaba con el libre de deuda necesario para gestionar nuevos subsidios debido a rendiciones fuera de término de aportes anteriores. Esa situación retrasó el circuito administrativo del nuevo financiamiento, que si bien estaba aprobado, no llegó a tiempo antes del viaje.