Detuvieron a tres hombres con casi medio kilo de cocaína en Chimbas

Un importante procedimiento policial se llevó a cabo este martes por la noche en el departamento Chimbas, donde la Policía de San Juan logró la detención de tres hombres que transportaban una significativa cantidad de estupefacientes.

El operativo fue realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Norte , que se encontraba desarrollando tareas investigativas en la zona del Lateral Este de la Ruta Nacional 40 . Cerca de las 21:30 horas , los efectivos observaron un Chevrolet Corsa blanco con tres ocupantes a bordo en actitud sospechosa, por lo que procedieron a interceptarlo.

Al aproximarse al vehículo, los uniformados advirtieron que el acompañante arrojó una bolsa blanca por la ventanilla, la cual fue rápidamente recuperada. En su interior se encontraron varios envoltorios que contenían una sustancia blanca, que tras las pruebas de campo resultó ser cocaína, con un peso total de 370 gramos. Además, se secuestró una balanza digital y 10 gramos de marihuana.

Los tres hombres fueron aprehendidos y vinculados a una causa por infracción a la Ley Nacional 23.738, que regula los delitos relacionados con estupefacientes, con intervención del Juzgado Federal.

Durante el procedimiento, también se procedió al secuestro de los teléfonos celulares particulares de los detenidos, elementos que serán incorporados a la investigación que continúa en curso para determinar el origen y destino de la droga incautada.