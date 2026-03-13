Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Hace unos días, se realizaron diferentes allanamientos en los asentamientos Río San Juan y San Judas, en Santa Lucía , para dar con un sujeto vinculado a un robo. En esa ocasión, los brigadistas de la Comisaría 5ta y la UFI Delitos Contra la Propiedad no dieron con el autor, pero sí secuestraron efectos que habían sido robados y droga; precisamente, cocaína.

En las últimas horas, se dio a conocer que el hecho que se investigaba fue en perjuicio de la jueza de Impugnación, María Silvina Rosso de Balanza. Asimismo, se confirmó que el sospechoso número uno, Rodrigo Pastén Tobares , fue aprehendido por personal de la Comisaría 5ta.

Según fuentes del caso, la detención de Pastén fue en la vía pública, exactamente en la esquina de San Lorenzo y Lateral de Avenida Circunvalación, en Santa Lucía. Se le hizo un seguimiento exhaustivo, ya que el dato indicaba que había sido visto por la zona donde lo atraparon: el barrio El Vivero.

La aprehensión la realizó el cabo Carlos Quevedo y los agentes Lautaro Barrionuevo y Mauro Castellón, de la brigada de la Comisaría 5ta. Desde la Justicia manifestaron que este sujeto quedó alojado en dicha sede policial y, en los próximos días, tendrá la audiencia en su contra.

Se desconoce qué elementos fueron robados a la jueza Rosso de Balanza, pero sí confirmaron que en el allanamiento previo secuestraron efectos de la magistrada. Además, tras el hallazgo de dinero en efectivo y droga, los investigadores afirmaron que el lugar funcionaba como un “kiosquito” de estupefacientes.