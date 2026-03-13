viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Hace unos días se realizaron allanamientos en los asentamientos Río San Juan y San Judas. En esa ocasión no dieron con el principal sospechoso, pero sí secuestraron una gran cantidad de evidencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-13 at 06.58.57
Lee además
dos allanamientos por robo en asentamientos de santa lucia, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
condenaron al coleccionista violento en caucete: amenazo a un hombre y le secuestraron siete armas
Investigación

Condenaron al "coleccionista" violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas

En las últimas horas, se dio a conocer que el hecho que se investigaba fue en perjuicio de la jueza de Impugnación, María Silvina Rosso de Balanza. Asimismo, se confirmó que el sospechoso número uno, Rodrigo Pastén Tobares, fue aprehendido por personal de la Comisaría 5ta.

Según fuentes del caso, la detención de Pastén fue en la vía pública, exactamente en la esquina de San Lorenzo y Lateral de Avenida Circunvalación, en Santa Lucía. Se le hizo un seguimiento exhaustivo, ya que el dato indicaba que había sido visto por la zona donde lo atraparon: el barrio El Vivero.

La aprehensión la realizó el cabo Carlos Quevedo y los agentes Lautaro Barrionuevo y Mauro Castellón, de la brigada de la Comisaría 5ta. Desde la Justicia manifestaron que este sujeto quedó alojado en dicha sede policial y, en los próximos días, tendrá la audiencia en su contra.

Se desconoce qué elementos fueron robados a la jueza Rosso de Balanza, pero sí confirmaron que en el allanamiento previo secuestraron efectos de la magistrada. Además, tras el hallazgo de dinero en efectivo y droga, los investigadores afirmaron que el lugar funcionaba como un “kiosquito” de estupefacientes.

Temas
Seguí leyendo

Un ladrón que entró a una casa haciéndose pasar por un policía fue condenado con cárcel

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Una familia sanjuanina chocó con un guanaco en la Ruta 3 y salió ilesa de milagro

Branka Motors: la resignación de los damnificados tras la propuesta de los acusados

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un contingente de 18 sanjuaninos denuncio una grave estafa con un viaje a rio: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Por María Agostina Montaño

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Te Puede Interesar

Jáchal inició esta semana los trabajos de repavimentación de la playa de maniobras de la Terminal de Ómnibus.
Importante tarea

Mejoran una importante terminal de ómnibus sanjuanina: el detalle de las obras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenaron al coleccionista violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas
Investigación

Condenaron al "coleccionista" violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas

Foto: Prensa San Martín. 
Primera Nacional

San Martín quiere recuperarse en el Nuevo Monumental: horario, formaciones y cómo ver el partido

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un kiosquito de cocaína en Santa Lucía
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China
Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China