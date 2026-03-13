Un ladrón que entró a una casa haciéndose pasar por un policía fue condenado con cárcel

Este último 11 de marzo Franco Esequiel Ibaceta fue condenado a cumplir una pena de cuatro meses de prisión efectiva. Lo hallaron culpable de dos hechos de robo cometidos en Chimbas, bajo una modalidad que mezcló la audacia del engaño con la violencia física.

El fiscal del caso, Leonardo Villalba , logró mediante un juicio abreviado la unificación de las causas y la declaración de culpabilidad de Ibaceta por el delito de robo, dos hechos en concurso real.

El engaño a una mujer en Chimbas: "Soy policía"

El hecho que más llamó la atención de los investigadores ocurrió el pasado 6 de diciembre por la noche en el Loteo AVA. Ibaceta se presentó en la vivienda de una mujer al grito de "¡Señora!". Al ser atendido, el delincuente vestía un chaleco similar al de la fuerza de seguridad y se identificó como policía.

Bajo el pretexto de que estaba persiguiendo a un delincuente que supuestamente se había ocultado en la propiedad, intentó ingresar por la fuerza. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para la víctima: el "oficial" estaba cubierto de tatuajes, lo que le resultó inmediatamente sospechoso. Ante la resistencia de la mujer, el malviviente dejó de lado la actuación y le exigió sus pertenencias, logrando sustraer un celular Motorola G9 morado y una billetera fucsia antes de darse a la fuga.

El otro hecho que cometió en una panadería

Apenas unos días después, el 11 de diciembre, Ibaceta volvió a atacar. Esta vez fue en la Panadería San Miguel, ubicada en Chimbas. Alrededor de las 11:00 hs, ingresó al local y abordó al empleado. Dijo estar armado y amenazó de muerte al trabajador. También se llevó un Samsung A12, las llaves del local y las llaves de la moto del empleado. Lo insólito es que en un acto de total sangre fría, cerró el local con llave desde afuera, dejando a la víctima encerrada, y huyó en la motocicleta Honda Storm del panadero.

La carrera delictiva de Ibaceta terminó poco después, cuando la policía divisó a un sujeto con una moto de idénticas características. Tras una breve persecución donde fue identificado, se logró su aprehensión.