viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
San Juan

Un ladrón que entró a una casa haciéndose pasar por un policía fue condenado con cárcel

En el último hecho se llevó un celular y otras pertenencias; la damnificada contó que este malviviente entró con un chaleco de la Policía y le pareció sospechoso porque estaba todo tatuado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ladrón entró a una casa con un chaleco de la Policía de San Juan.

El ladrón entró a una casa con un chaleco de la Policía de San Juan.

Este último 11 de marzo Franco Esequiel Ibaceta fue condenado a cumplir una pena de cuatro meses de prisión efectiva. Lo hallaron culpable de dos hechos de robo cometidos en Chimbas, bajo una modalidad que mezcló la audacia del engaño con la violencia física.

Lee además
condenan al ladron que se llevo un insolito objeto de un super sanjuanino
Flagrancia

Condenan al ladrón que se llevó un insólito objeto de un super sanjuanino
camperas de marca y una cadenita de plata, el botin de un ladron que entro a robar a la casa de una jubilada
En Santa Lucía

Camperas de marca y una cadenita de plata, el botín de un ladrón que entró a robar a la casa de una jubilada

El fiscal del caso, Leonardo Villalba, logró mediante un juicio abreviado la unificación de las causas y la declaración de culpabilidad de Ibaceta por el delito de robo, dos hechos en concurso real.

El engaño a una mujer en Chimbas: "Soy policía"

El hecho que más llamó la atención de los investigadores ocurrió el pasado 6 de diciembre por la noche en el Loteo AVA. Ibaceta se presentó en la vivienda de una mujer al grito de "¡Señora!". Al ser atendido, el delincuente vestía un chaleco similar al de la fuerza de seguridad y se identificó como policía.

Bajo el pretexto de que estaba persiguiendo a un delincuente que supuestamente se había ocultado en la propiedad, intentó ingresar por la fuerza. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para la víctima: el "oficial" estaba cubierto de tatuajes, lo que le resultó inmediatamente sospechoso. Ante la resistencia de la mujer, el malviviente dejó de lado la actuación y le exigió sus pertenencias, logrando sustraer un celular Motorola G9 morado y una billetera fucsia antes de darse a la fuga.

El otro hecho que cometió en una panadería

Apenas unos días después, el 11 de diciembre, Ibaceta volvió a atacar. Esta vez fue en la Panadería San Miguel, ubicada en Chimbas. Alrededor de las 11:00 hs, ingresó al local y abordó al empleado. Dijo estar armado y amenazó de muerte al trabajador. También se llevó un Samsung A12, las llaves del local y las llaves de la moto del empleado. Lo insólito es que en un acto de total sangre fría, cerró el local con llave desde afuera, dejando a la víctima encerrada, y huyó en la motocicleta Honda Storm del panadero.

La carrera delictiva de Ibaceta terminó poco después, cuando la policía divisó a un sujeto con una moto de idénticas características. Tras una breve persecución donde fue identificado, se logró su aprehensión.

Temas
Seguí leyendo

Detienen a un ladrón que robó una moto en Caucete: la había dejado escondida cerca de la Difunta Correa

Rawson: le dan 4 años de cárcel a un ladrón que protagonizó un violento asalto con cuchillo

Un conocido ladrón sanjuanino golpeó a su ex en 2024, burló a la ley por más de un año y lo detuvieron

Justicia por mano propia en Mendoza: atropelló y mató al ladrón que le robó una bicicleta

Condenaron al "coleccionista" violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un contingente de 18 sanjuaninos denuncio una grave estafa con un viaje a rio: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Por María Agostina Montaño

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Te Puede Interesar

Jáchal inició esta semana los trabajos de repavimentación de la playa de maniobras de la Terminal de Ómnibus.
Importante tarea

Mejoran una importante terminal de ómnibus sanjuanina: el detalle de las obras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenaron al coleccionista violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas
Investigación

Condenaron al "coleccionista" violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas

Foto: Prensa San Martín. 
Primera Nacional

San Martín quiere recuperarse en el Nuevo Monumental: horario, formaciones y cómo ver el partido

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un kiosquito de cocaína en Santa Lucía
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China
Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China