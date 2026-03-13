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Cayó "El Buitre": amenazó de muerte con un arma al encargado de un club y terminó detenido

El sujeto tenía antecedentes por delitos contra la propiedad. Tras varios allanamientos en Marquesado y el barrio Ansilta, la Policía lo logró aprehender.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras varios días de investigación, la Policía logró detener a Iván Calívar, conocido como “El Buitre”, un sujeto con antecedentes por delitos contra la propiedad que era intensamente buscado por un violento episodio ocurrido en un club de Rivadavia.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió el lunes cuando el hombre habría violentado la tela perimetral del Club Alfiles, ubicado sobre calle Pellegrini, para ingresar al predio. Allí fue sorprendido por el encargado del lugar y, antes de retirarse, lo habría amenazado de muerte mientras exhibía un arma de fuego.

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A partir de la denuncia, personal de la Comisaría 38°, bajo las directivas del comisario Quintero y en conjunto con la UFI Genérica a cargo de la fiscal Daniela Pringles, inició una investigación que derivó en varios allanamientos en Marquesado y el barrio Ansilta. Durante los operativos, efectivos de Brigada lograron detener al sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.

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