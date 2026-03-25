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Flagrancia

Detienen a un sujeto que entró a robar a una casa en Rivadavia

A pesar de que el ladrón fue identificado, este joven de 29 años quedó en la mira por encubrimiento agravado en vez de robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un episodio de inseguridad en Rivadavia terminó con una persecución por los techos y un desenlace judicial particular. Todo comenzó cuando un vecino del Barrio Piuquén denunció que un delincuente había entrado en su vivienda para sustraer varios objetos de valor, entre ellos un celular Samsung A03. Tras recibir la alerta, el personal de la Comisaría 13° inició una investigación que los condujo rápidamente hasta un domicilio en el Barrio Natania, donde localizaron al sospechoso.

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Al notar la presencia policial, el sujeto, identificado con el apellido Gómez (29), inició una huida desesperada saltando por los techos de las casas vecinas y atravesando descampados de la zona. Sin embargo, el operativo dio sus frutos y los efectivos lograron interceptarlo y reducirlo en la vía pública. Al momento de la requisa, la policía constató que el hombre tenía en su poder dos teléfonos Samsung, prendas de vestir y documentación personal que el damnificado reconoció de inmediato como de su propiedad.

A pesar de las circunstancias de la detención, la situación judicial de Gómez tomó un giro. El detenido quedó vinculado a una causa en la UFI Flagrancia, pero bajo la carátula de encubrimiento y violación de domicilio en lugar de robo. Esta calificación legal suele aplicarse cuando, a pesar de encontrar los objetos robados en poder del sospechoso, el encuadre técnico se centra en la tenencia de efectos de procedencia ilícita y el ingreso no autorizado a la propiedad privada.

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