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Investigación

Santa Lucía: le dio varios puntazos, sin motivo alguno, a un joven y terminó preso

El atacante fue atrapado por la policía y quedó a disposición de Flagrancia. El herido tuvo que ser asistido en el hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento e inexplicable episodio sacudió a los vecinos de Santa Lucía cuando un joven de 23 años fue atacado a traición mientras caminaba hacia su casa. El hecho, que terminó con el agresor tras las rejas y la víctima internada, se produjo en las inmediaciones de calle Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales, el damnificado regresaba a su hogar cuando fue abordado de manera imprevista por un sujeto identificado como Pérez Jofre, también de 23 años, quien sin mediar palabra comenzó a agredirlo con un elemento cortante. Los puntazos, dirigidos a zonas vitales, impactaron en el hombro y en el sector izquierdo del tórax de la víctima.

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A pesar de la gravedad de las heridas y el estado de shock, el joven logró zafarse del ataque y huir del lugar para pedir auxilio. Gracias a su rápido accionar y a la intervención de los efectivos de la Comisaría 29na, se desplegó un operativo que permitió detener al atacante en las cercanías del barrio Villa 1° de Mayo, en Chimbas. Mientras el agresor era trasladado a la dependencia policial, la víctima debió ser derivada de urgencia al Hospital Rawson. En el nosocomio, los profesionales médicos confirmaron que presentaba heridas cortantes y un cuadro de neumotórax izquierdo, quedando bajo observación para controlar su evolución.

Por su parte, Pérez Jofre quedó inmediatamente vinculado a una causa judicial bajo la órbita de Flagrancia. El caso por el momento quedó en manos de Flagrancia por el delito de lesiones leves.

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