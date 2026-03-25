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Investigación

Misterio en Santa Lucía por un arma hallada en una acequia

Según indicaron fuentes policiales, la pistola fue abandonada en plena vía pública. Buscan al responsable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alarma y misterio por un arma que fue hallada en el interior de una acequia en Santa Lucía.

Alarma y misterio por un arma que fue hallada en el interior de una acequia en Santa Lucía.

Un arma de fuego fue encontrada abandonada en una acequia del departamento Santa Lucía, generando preocupación entre los vecinos y un operativo policial para determinar su procedencia y dar con quien la dejó en el lugar.

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El hallazgo se produjo en el interior del barrio San Lorenzo, cuando efectivos de la Unidad Operativa Richet Zapata realizaban recorridas de prevención en la zona. En ese contexto, los uniformados observaron a dos sujetos en actitud sospechosa, por lo que procedieron a entrevistarlos.

Mientras llevaban adelante las tareas de identificación, el personal policial detectó la presencia de un arma de fuego en una cuneta de riego ubicada en plena vía pública. Se trataba de una pistola marca Browning calibre 6 milímetros, que se encontraba abandonada.

Tras el descubrimiento, los efectivos dieron intervención a la base del Sistema Acusatorio para verificar si el arma registraba algún pedido o estaba vinculada a un hecho delictivo. Sin embargo, las consultas realizadas arrojaron que no existía intervención judicial previa relacionada con el arma encontrada.

Ante esta situación, se iniciaron actuaciones en la Comisaría 29°, con el objetivo de establecer la procedencia de la pistola y determinar si fue utilizada en algún hecho ilícito.

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