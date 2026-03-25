Intentó robar una bicicleta en un conocido barrio, pero un vecino lo vio y evitó la maniobra

Un hombre de 29 años fue detenido en el departamento Rivadavia luego de intentar robar una bicicleta en el Barrio Altos de Natania. La intervención de un vecino resultó clave para frustrar el ilícito.
Tras el hecho, el sujeto de 29 años intentó huir, pero fue aprehendido poco después por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.
Un hombre de 29 años fue detenido en el departamento Rivadavia luego de intentar robar una bicicleta en el Barrio Altos de Natania. La intervención de un vecino resultó clave para frustrar el ilícito.
Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido cuando un residente observó al sujeto, identificado como Paez, intentando sustraer una bicicleta tipo mountain bike, marca Taon Montpellier, rodado 29, del domicilio de un hombre de 52 años. Ante la situación, el vecino dio aviso, lo que permitió activar un rápido operativo.
Al verse descubierto, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue aprehendido a las pocas cuadras, en inmediaciones de avenida Ignacio de la Roza, en la zona de La Bebida. Personal del Comando Radioeléctrico Oeste logró interceptarlo cuando aún tenía en su poder el rodado sustraído.
Posteriormente, el damnificado reconoció la bicicleta como de su propiedad, mientras que Paez no pudo justificar su tenencia.
El detenido quedó a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del Dr. Juan Mattar, imputado por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.