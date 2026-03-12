Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

La causa contra el médico Leonardo Santiago Furlotti Barassi está muy pronto a dar un paso clave : quedó a las puertas de un juicio oral por los delitos de estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación que pesa sobre él es grave, ya que lo señalan de cobrarle una suma de dinero a un paciente que iba a ser intervenido en un nosocomio estatal, precisamente, el Hospital César Aguilar de Caucete.

Este hecho comienza con el accidente que sufrió el joven Axel Fabián Marinero (34) el 30 de octubre, día que se cortó el tendón de Aquiles. Lo enviaron de urgencia a la clínica “Humana Salud”, donde lo atendió el cirujano, quien le indicó que debía operarse. Pocos días después, el 6 de noviembre, fue sometido a la cirugía.

Al día siguiente recibió el alta y el médico le prescribió un anticoagulante. Sin embargo, cuatro jornadas más tarde ocurrió lo inesperado: Marinero falleció por un ataque al corazón.

La familia, aterrada por lo sucedido, radicó la denuncia formal en la UFI Delitos Especiales. El fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández comenzaron a investigar la presunta mala praxis, pero los peritos confirmaron que el facultativo no fue el responsable del deceso, ya que el paciente no habría cumplido con la indicación de tomar la medicación.

Con la noticia de que el profesional ya no sería investigado por la muerte, los allegados revelaron otro dato que no pasó desapercibido. En sus testimonios, afirmaron que Furlotti Barassi le había solicitado dinero a Marinero para insumos médicos. La querella, representada por la abogada Josela Echegaray, manifestó que le entregaron los fondos porque tenían plena confianza en él.

Esta es la maniobra fraudulenta que se le atribuye: Marinero iba a ser operado en un hospital público y no debía abonar suma alguna, ya que los gastos los cubre el Estado.

En la audiencia de formalización realizada en agosto de 2025, el MPF le hizo saber a la jueza de Garantías, Flavia Allende, que existen chats y un comprobante donde el fallecido le transfirió 250.000 pesos de su cuenta Naranja X a la de Mercado Pago del médico.

La acusación ya ha sido presentada formalmente y ahora se aguarda la audiencia de elevación a juicio. Fuentes judiciales manifestaron que la Fiscalía solicitó una pretensión punitiva de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.