jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Se trata del profesional Leonardo Santiago Furlotti Barassi, quien es investigado desde agosto de 2025. El médico fue denunciado inicialmente por presunta mala praxis, pero esa acusación se desestimó. No obstante, luego salió a la luz que, supuestamente, le había pedido dinero al paciente para “comprar suturas y el implante”.

Por Pablo Mendoza
Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.

Lee además
lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operacion
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
liberaron al dj caucetero que paso cuatro meses en la carcel por abusos sexuales que no cometio
Resolución judicial

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió

Este hecho comienza con el accidente que sufrió el joven Axel Fabián Marinero (34) el 30 de octubre, día que se cortó el tendón de Aquiles. Lo enviaron de urgencia a la clínica “Humana Salud”, donde lo atendió el cirujano, quien le indicó que debía operarse. Pocos días después, el 6 de noviembre, fue sometido a la cirugía.

Al día siguiente recibió el alta y el médico le prescribió un anticoagulante. Sin embargo, cuatro jornadas más tarde ocurrió lo inesperado: Marinero falleció por un ataque al corazón.

La familia, aterrada por lo sucedido, radicó la denuncia formal en la UFI Delitos Especiales. El fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández comenzaron a investigar la presunta mala praxis, pero los peritos confirmaron que el facultativo no fue el responsable del deceso, ya que el paciente no habría cumplido con la indicación de tomar la medicación.

Con la noticia de que el profesional ya no sería investigado por la muerte, los allegados revelaron otro dato que no pasó desapercibido. En sus testimonios, afirmaron que Furlotti Barassi le había solicitado dinero a Marinero para insumos médicos. La querella, representada por la abogada Josela Echegaray, manifestó que le entregaron los fondos porque tenían plena confianza en él.

Esta es la maniobra fraudulenta que se le atribuye: Marinero iba a ser operado en un hospital público y no debía abonar suma alguna, ya que los gastos los cubre el Estado.

En la audiencia de formalización realizada en agosto de 2025, el MPF le hizo saber a la jueza de Garantías, Flavia Allende, que existen chats y un comprobante donde el fallecido le transfirió 250.000 pesos de su cuenta Naranja X a la de Mercado Pago del médico.

La acusación ya ha sido presentada formalmente y ahora se aguarda la audiencia de elevación a juicio. Fuentes judiciales manifestaron que la Fiscalía solicitó una pretensión punitiva de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Temas
Seguí leyendo

Una familia sanjuanina chocó con un guanaco en la Ruta 3 y salió ilesa de milagro

Branka Motors: la resignación de los damnificados tras la propuesta de los acusados

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Un menor corría picadas con una moto robada y terminó detenido en Chimbas

Policías salvaron a una bebé de 9 meses que se había atragantado con un sonajero en Rawson

Secuestran una camioneta de alta gama y una moto que era buscada desde hace 4 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
paso en pocito: el veneno morales admitio que asesino a el cara de goma y acepto 10 anos de carcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante
De luto

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante

Te Puede Interesar

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Por Pablo Mendoza
Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito
Actividad

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió
Resolución judicial

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un negro sanjuanino y fue madre después de los 40
En radio

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un "negro sanjuanino" y fue madre después de los 40

Branka Motors: la resignación de los damnificados tras la propuesta de los acusados
Solución alternativa

Branka Motors: la resignación de los damnificados tras la propuesta de los acusados