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Acuerdo

Branka Motors: los damnificados aceptaron el ofrecimiento que hicieron los imputados de $540.000.000

Esta medida reparatoria se circunscribe exclusivamente al aspecto penal del proceso, sin afectar las eventuales acciones civiles que pudieran corresponder.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tal y como adelantó TIEMPO DE SAN JUAN, en el marco de la investigación penal por presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors, el fiscal a cargo de la causa, Guillermo Heredia, puso en conocimiento la propuesta de reparación integral presentada por la defensa, a los fines de informar y que los damnificados expresen su conformidad o desacuerdo. La oferta que contempla la devolución total del monto estimado del perjuicio económico, fijado en 540 millones de pesos (509 millones + 31 millones en intereses) , a favor de las 357 personas denunciantes. La iniciativa fue aceptada por 347 iniciales y se sumaron nueve más en el transcurso de la semana. Se establece un esquema de pago financiado a 120 días, con un total de cinco cuotas, comenzando la primera a 15 días de la eventual homologación judicial.

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La propuesta, planteada por parte de los imputados, contempla la restitución completa del dinero denunciado como perjuicio económico y se encuentra respaldada con garantías sobre bienes muebles e inmuebles, a fin de asegurar el cumplimiento del acuerdo.

Esta medida reparatoria se circunscribe exclusivamente al aspecto penal del proceso, sin afectar las eventuales acciones civiles que pudieran corresponder.

Para arribar a esta instancia, el equipo fiscal llevó adelante un exhaustivo trabajo de análisis financiero y patrimonial. En el marco de la investigación, se examinaron informes provenientes de centenares de entidades crediticias con el objetivo de reconstruir la ruta de los movimientos bancarios y determinar la trazabilidad del dinero involucrado. Asimismo, se realizó un relevamiento detallado de bienes disponibles, 12 allanamientos, entre otras medidas.

El Ministerio Público Fiscal destaca especialmente el trabajo realizado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas que, en el plazo de 40 días desde la primera denuncia, desarrolló una intensa tarea investigativa y de gestión orientada no sólo al avance del proceso penal, sino también a la búsqueda de una reparación concreta del daño ocasionado a las víctimas. El equipo a cargo estuvo conformado, además, por los Aytes. Fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, como así las colaboradoras Julieta Luluaga y Johana Madeo.

En ese sentido, se remarca que esta alternativa constituye una herramienta que la Fiscalía pone sobre la mesa con el objetivo de dar una pronta respuesta al requerimiento de la sociedad, priorizando la restitución efectiva del dinero denunciado como perjuicio.

Cabe señalar que con anterioridad se presentaron dos ofertas reparatorias por parte de los acusados, ambas por montos inferiores al total del perjuicio estimado. Ante la falta de acuerdo en ese momento, la negociación fue cerrada y se avanzó con la formalización del proceso penal y la detención de los imputados, en el marco de la investigación en curso.

En la actualidad, la propuesta deberá ser evaluada por la jueza de Garantías, quien tendrá a su cargo analizar los términos del acuerdo y resolver si corresponde o no su homologación judicial.

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