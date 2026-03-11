Causa Branka Motors: qué ocurrirá con la multa de más de $2.000.000.000 aplicada por Defensa al Consumidor
Cabe destacar que los tres implicados arreglarían su situación en el ámbito penal, ya que afirmaron que devolverán el 100 por ciento de lo adeudado a todos los denunciantes. De igual manera, deberán rendir cuentas ante esta multa multimillonaria.
Esta hipotética salida alternativa está sujeta a revisión, ya que todavía no se ha concretado. Resta presentarla formalmente ante la jueza Carolina Parra y que esta la homologue. Si esta situación ocurriera, los responsables de Branka Motors todavía deberán afrontar otra obligación financiera, cuyo monto es incluso mayor.
Fuentes judiciales manifestaron que Defensa al Consumidor ya aplicó la multa contra Branka Motors por más de $2.000.000.000 (equivalente a 2.100 canastas básicas) y que la misma fue trasladada a la Fiscalía de Estado para que esta la ejecute y se haga efectivo el pago.
Este caso tuvo mucha repercusión social, ya que la mayoría de los afectados son personas con muy pocos recursos. Hay ejemplos de damnificados que, tras haber sido despedidos recientemente de su trabajo, pusieron el dinero de su indemnización en esas motocicletas para empezar a trabajar como cadetes o delivery, explicaron.
Hay una mayoría de denunciantes que ha firmado esta solución alternativa del conflicto; pero fuentes allegadas manifestaron que otros afectados han ido a radicar la denuncia ante la Justicia. Ante esta situación, se consultó qué ocurriría con estos supuestos nuevos querellantes y explicaron que también serán comunicados de esta reparación; de lo contrario, deberán ir por la vía civil. Cabe destacar que no se puede abrir otro legajo por el mismo hecho, ya que la ley expresa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
¿Qué significa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito?
El principio non bis in idem ("no dos veces por la misma causa") es una garantía fundamental del derecho penal que prohíbe investigar o juzgar a una persona más de una vez por el mismo hecho, delito o infracción, ya sea que haya sido absuelta o condenada, asegurando certeza jurídica y evitando el abuso del poder punitivo.
Aspectos clave del principio Non bis in idem:
Fundamento: Protege a los ciudadanos de la doble persecución o sanción por un mismo hecho, garantizando que, una vez que un tribunal ha concluido un caso, el asunto se cierre definitivamente.
Triple Identidad: Para que se configure la violación de este principio, debe existir identidad de:
Sujeto: La misma persona investigada.
Objeto: El mismo hecho o acto concreto.
Causa: El mismo fundamento o calificación jurídica.
Alcance: Aplica tanto a la prohibición de dos juicios (fase procesal) como a la imposición de dos sanciones por el mismo hecho (fase material).
Excepciones: No se aplica si se trata de delitos distintos derivados de un mismo contexto o si el primer juicio fue nulo, aunque sí impide volver a investigar a quien fue absuelto por falta de pruebas.