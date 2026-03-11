Causa Branka Motors: qué ocurrirá con la multa de más de $2.000.000.000 aplicada por Defensa al Consumidor

Los damnificados en la causa Branka Motors en el Centro Cívico cuando se realizaron las audiencias en Defensa al Consumidor.

La causa Branka Motors, investigada en el fuero penal (por la UFI Delitos Informáticos y Estafas) , se encamina hacia una reparación integral. Supuestamente, los tres imputados en la investigación - Alexis Marcó, Facundo Banega y Jonatan Marcó - se comprometieron a desembolsar $500.000.000 y reintegrarles a los denunciantes la totalidad de la deuda.

Esta hipotética salida alternativa está sujeta a revisión, ya que todavía no se ha concretado. Resta presentarla formalmente ante la jueza Carolina Parra y que esta la homologue. Si esta situación ocurriera, los responsables de Branka Motors todavía deberán afrontar otra obligación financiera, cuyo monto es incluso mayor.

Fuentes judiciales manifestaron que Defensa al Consumidor ya aplicó la multa contra Branka Motors por más de $2.000.000.000 (equivalente a 2.100 canastas básicas) y que la misma fue trasladada a la Fiscalía de Estado para que esta la ejecute y se haga efectivo el pago.

image

Este caso tuvo mucha repercusión social, ya que la mayoría de los afectados son personas con muy pocos recursos. Hay ejemplos de damnificados que, tras haber sido despedidos recientemente de su trabajo, pusieron el dinero de su indemnización en esas motocicletas para empezar a trabajar como cadetes o delivery, explicaron.

Hay una mayoría de denunciantes que ha firmado esta solución alternativa del conflicto; pero fuentes allegadas manifestaron que otros afectados han ido a radicar la denuncia ante la Justicia. Ante esta situación, se consultó qué ocurriría con estos supuestos nuevos querellantes y explicaron que también serán comunicados de esta reparación; de lo contrario, deberán ir por la vía civil. Cabe destacar que no se puede abrir otro legajo por el mismo hecho, ya que la ley expresa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

¿Qué significa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito?

El principio non bis in idem ("no dos veces por la misma causa") es una garantía fundamental del derecho penal que prohíbe investigar o juzgar a una persona más de una vez por el mismo hecho, delito o infracción, ya sea que haya sido absuelta o condenada, asegurando certeza jurídica y evitando el abuso del poder punitivo.

Aspectos clave del principio Non bis in idem: