miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

En Toronto, el directivo de Glencore habló con Forbes. Se mostró entusiasmado por las perspectivas de Agua Rica en Catamarca, pero fue tajante sobre las posibilidades de reactivación del proyecto sanjuanino El Pachón.

Por Elizabeth Pérez
Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore

En el marco de la PDAC, la cumbre minera más importante del mundo celebrada en Toronto días atrás, Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, ofreció un panorama cauteloso sobre el futuro del proyecto de cobre El Pachón en San Juan.

Lee además
El Pachón, en Calingasta, es el mayor yacimiento de cobre del país, pero acumula más de seis décadas de anuncios fallidos y expectativas postergadas.
Informe

El gigante del cobre sanjuanino que no despierta tras medio siglo de anuncios fallidos
asignaciones familiares: en san juan se simplificaron los tramites para docentes
Medida oficial

Asignaciones familiares: en San Juan se simplificaron los trámites para docentes

Mientras que la empresa acelera los motores para Agua Rica en Catamarca, el histórico proyecto sanjuanino El Pachón parece enfrentar un camino mucho más lento y complejo debido a déficits estructurales de obras, que hacen que las expectativas sobre su arranque sigan solo en ese estadio.

La brecha entre Catamarca y San Juan

Pérez de Solay fue claro al marcar la diferencia de madurez entre ambos activos. Mientras que Agua Rica ya cuenta con toda la infraestructura necesaria para producir cobre –tiene planta de concentración, ductos y terminal portuaria-, San Juan presenta un escenario mucho más desafiante

"En San Juan sí se requiere más infraestructura", sentenció el directivo, señalando que este es el principal cuello de botella para el gigante sanjuanino que aguarda su puesta en marcha desde la década de 1960.

La respuesta del CEO: seguir explorando

image
Perez del Solay, en una de sus visitas a San Juan.

Perez del Solay, en una de sus visitas a San Juan.

Al ser consultado específicamente sobre el destino del proyecto en San Juan con la pregunta "¿Y Pachón?", Pérez de Solay respondió de forma directa:

"En Pachón las necesidades de infraestructura son mayores porque Agua Rica tiene toda la infraestructura resuelta, con lo cual el proceso de construcción para Pachón yo creo que va a ser un poco más largo”. Y continuó: “los tiempos de Pachón pueden llevar aproximadamente 4 o 5 años de construcción, es una cosa gigante, seguimos haciendo campañas de perforación y seguimos encontrando".

Un gigante que debe crecer para ser viable

A pesar de que Glencore solicitó la adhesión al RIGI para El Pachón con una inversión prevista de US$ 9.500 millones para su primera fase, el CEO advirtió que el proyecto aún debe escalar para ser rentable.

Según explicó, en una primera etapa de procesamiento de 185.000 toneladas diarias, el yacimiento produciría entre 180.000 y 220.000 toneladas de concentrado. Sin embargo, fue tajante al afirmar que "el proyecto tiene que crecer para poder generar flujos de fondos en un período razonable".

En efecto, el ambiente minero se dice que el potencial de Pachón es enorme: más de 500.000 toneladas de cobre fino anuales que representarían exportaciones por 5.000 millones de dólares. Pero la realidad técnica y logística impone una pausa a las expectativas de una reactivación inmediata. Además, El Pachón requiere de la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares: en la zona mineralizada existe un glaciar de roca que dicen que no produce agua, pero sin una reforma a la ley actual no se podrá intervenir en la zona.

Para Glencore, la prioridad hoy es la reapertura de La Alumbrera y el avance de Agua Rica, cuyos trabajos comenzarían en la segunda mitad de 2026. Mientras tanto, El Pachón, ese gigante que es "más viejo" que el propio CEO, según admitió en la entrevista; seguirá en etapa de perforación y diseño de infraestructura básica antes de ver novedades de inicio de producción.

Temas
Seguí leyendo

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

San Juan caminará por el Día del Cáncer de Cuello Uterino: cómo anotarse

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Gran presencia de padlistas sanjuaninos en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan

Susto en el microcentro: una mujer cayó a un sótano y fue salvada por la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Habrá audiencia publica para debatir el otorgamiento por parte del ENRE al proyecto minero Vicuña de la disponibilidad y ampliación de la línea de 500 kV y el Epre se prepara. 
Conflicto en San Juan

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Te Puede Interesar

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados
Atención

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Allanamiento en Rawson: cayó El Pollito y secuestraron efectos que habían sido robados en enero
Atrapado

Allanamiento en Rawson: cayó 'El Pollito' y secuestraron efectos que habían sido robados en enero

Los damnificados en la causa Branka Motors en el Centro Cívico cuando se realizaron las audiencias en Defensa al Consumidor.
El otro lado

Causa Branka Motors: qué ocurrirá con la multa de más de $2.000.000.000 aplicada por Defensa al Consumidor

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Camperas de marca y una cadenita de plata, el botín de un ladrón que entró a robar a la casa de una jubilada
En Santa Lucía

Camperas de marca y una cadenita de plata, el botín de un ladrón que entró a robar a la casa de una jubilada