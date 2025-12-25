El gigante del cobre sanjuanino que no despierta tras medio siglo de anuncios fallidos

El Pachón, en Calingasta, es el mayor yacimiento de cobre del país, pero acumula más de seis décadas de anuncios fallidos y expectativas postergadas.

El proyecto minero El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, ostenta un récord que pocos quisieran tener: ha cumplido seis décadas desde su descubrimiento sin haber logrado consolidar su producción. A pesar de ser considerado el yacimiento de cobre más grande de Argentina, su trayectoria está marcada por una seguidilla de anuncios, expectativas y plazos que se estiran en el tiempo sin llegar nunca al punto de partida.

En el segundo semestre, el viejo y prometedor proyecto de cobre sanjuanino volvió a quedar en el centro de la escena. El 18 de agosto de 2025, la empresa Glencore solicitó formalmente la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión prevista de 9.500 millones de dólares.

Nueva promesa

El anuncio fue realizado por el propio ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X, y fue leído como una señal concreta de avance tras años de parálisis. Es que junto a eso llegó una nueva promesa de la compañía: iniciar la construcción de la mina en el 2029 y la producción de cobre en el 2034.

El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno a gran escala que cuenta actualmente con recursos minerales medidos, indicados e inferidos estimados en unos 6.000 millones de toneladas de mineral, con leyes promedio de 0,43% de cobre, 2,2 gramos por tonelada de plata y 130 gramos por tonelada de molibdeno.

Esas cifras lo colocan entre los proyectos más relevantes del país. Sin embargo, la pregunta vuelve a imponerse con fuerza: ¿se concretará esta vez o será un nuevo capítulo en una historia de anuncios inconclusos?

El Pachón está ubicado a 300 kilómetros al oeste de la ciudad de san juan ya a 3 kilómetros del límite con Chile, frente al yacimiento chileno Pelambres, a una altura de 3.600 msnm

50 años de un arranque que nunca llega

La cronología de las falsas alarmas es extensa. Tras su descubrimiento en 1964, una década despues llegó la primera promesa: en 1974, el principal diario de San Juan en aquellos años, el Diario de Cuyo, anunciaba en su portada: “Arranca la mina El Pachón”.

Han pasado exactamente 50 años desde aquel titular, se repitieron otros anuncios, y el yacimiento continúa en etapa de estudios o mantenimiento. Aunque el estudio de factibilidad original se completó en 1977 (Glencore anunció terminar otro en 2026), la inestabilidad económica y política del país terminó por enfriar el impulso inicial.

Desde entonces, el proyecto atravesó un verdadero “desfile” de dueños. Fue descubierto en 1964 por la Compañía Minera Aguilar -la misma que hoy está en manos del empresario mendocino José Luis Manzano-, y luego pasó por manos de Cambior, Noranda, Falconbridge y Xstrata, hasta quedar bajo control de Glencore en 2013.

En 2006, por ejemplo, se decía que requeriría una inversión de 1.500 millones de dólares en base a un estudio de factibilidad hecho en 1996, y un inicio inminente que tampoco llegó a concretarse.

El yacimiento más grande del país

Las cifras que rodean a El Pachón explican por qué, pese a todo, San Juan tiene expectativas en este proyecto. Según los informes técnicos relevados la semana pasada por el grupo Sarmiento, se trata del mayor proyecto de cobre de Argentina, incluso por encima de otros desarrollos de gran escala como Taca Taca, Agua Rica y los otros sanjuaninos: Los Azules, Josemaría, Altar y Filo del Sol.

image

Mario Capello, vocero del grupo Sarmiento informó que, en base a informes oficiales, el proyecto cuenta con unos 3.300 millones de toneladas de mineral, con un contenido aproximado de 15 millones de toneladas de cobre fino. Tiene una capacidad de producción estimada en 270.000 toneladas de concentrado fino de cobre por año.

image

Eso equivale nada menos que a unos 3.240 millones de dólares por año contabilizando el precio del cobre a 12.000 dólares la tonelada.

image

No existen actualmente cifras oficiales actualizadas sobre empleo, pero en 2006 se estimaba una demanda de unos 4.800 trabajadores directos para construcción y operación, además de cerca de 12.000 puestos indirectos.

Los obstáculos

¿Por qué no arranca? A lo largo de su historia, algunos geólogos resumen la situación con una frase repetida: “el diablo metió la cola” más de una vez. Uno de los principales frenos fue el cambio de estrategia logística. El proyecto se pensó originalmente como binacional (está a solo 3 kilómetros del límite con Chile, pegado a la mina chilena Los Pelambres), con exportación por puertos chilenos mediante un mineraloducto. Luego se habló de un corredor ferroviario hacia el puerto de Santa Fe, lo que obligó a reformular estudios y demoró los informes de impacto ambiental.

A esto se sumaron disputas legales con la minera chilena Antofagasta Minerals por el depósito de escombros de la vecina Pelambres, en áreas vinculadas al proyecto, además de cuestionamientos por la posible afectación de glaciares y ambientes periglaciales.

Respecto a esto último, el CEO de Glencore habló con Tiempo de San Juan sobre el glaciar de escombros ubicado en la zona del yacimiento, señalando que ha sido ampliamente estudiado y que se comprobó que no posee reservas hídricas.

En ese contexto, la eventual clarificación de la Ley de Glaciares en el Congreso nacional aparece como una llave normativa clave para destrabar la presentación del informe de impacto ambiental.

Un récord de espera

Con más de 60 años desde su descubrimiento en 1964, El Pachón permanece atrapado en una especie de limbo permanente. A tal punto que, años atrás, el propio gobierno de San Juan llegó a analizar alternativas legales para atraer nuevos inversores si Glencore no avanzaba con la explotación en plazos razonables.

Ahora el pedido de ingreso al RIGI vuelve a encender expectativas, pero también reactiva en algunos el escepticismo. En una provincia acostumbrada a escuchar anuncios que no se traducen en obras ni producción, El Pachón ya no solo es un proyecto minero sino también el símbolo de una promesa que se repite desde hace medio siglo. ¿Estará cerca realmente ahora el despertar del gigante del cobre sanjuanino o se sumará el anuncio a la larga lista de los que nunca se concretaron?