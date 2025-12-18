Ley de Glaciares en debate: Orrego, mineros y el Ianigla, protagonistas de una jornada intensa en el Congreso

El debate por la Ley de Glaciares sigue en el centro de la escena política y minera del país, y San Juan hoy será protagonista en el plenario de comisiones de Ambiente y Minería en el Congreso nacional. Allí hablarán referentes del sector minero, ambientalistas y cerrará el gobernador de San juan, Marcelo Orrego, junto a su par catamarqueño, Raúl Jalil.

El proyecto completo Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

A las 10 comenzó otra jornada intensa para discutir el proyecto de adecuación de la norma ambiental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que promete reordenar competencias, despejar incertidumbres y devolverle la potestad de sus recursos a las provincias cordilleranas.

En ese escenario, el gobernador Marcelo Orrego, como presidente de la Mesa del Cobre, referentes del sector minero conocidos en San Juan y autoridades del Ianigla quedaron entre los actores más observados.

Ley de Glaciares

Hoy es la segunda y última reunión del plenario, convocado para iniciar el análisis del texto que ya ingresó al Senado. La norma que se tratará no es una nueva ley ni una flexibilización ambiental, sino una corrección técnica y jurídica de la norma vigente: especificar que es ambiente periglacial, que son exactamente las geoformas y especialmente, darles potestad a las provincias para decidir en caso de dudas. El objetivo es clarificar su alcance y evitar interpretaciones que, según plantean, hoy generan conflictos y freno a inversiones.

En definitiva, la propuesta recoge reclamos históricos de las provincias mineras y cuenta con el respaldo político de los gobernadores que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. El oficialismo busca avanzar con rapidez y no descarta la posibilidad de firmar dictamen tras las exposiciones previstas.

Durante la primera jornada expusieron funcionarios nacionales, entre ellos el secretario de Minería, Luis Lucero. Para este martes, en tanto, el foco se trasladó a los actores más vinculados al territorio y a la aplicación concreta de la ley: cámaras empresarias, organizaciones ambientalistas y especialistas en glaciares y ecosistemas de alta montaña.

Expertos en ambiente, minería y hielos

Desde las 10, comenzaran a desfilar 11 oradores de distintos ámbitos. Por el lado ambiental participarán Andrés Napoli, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Hernán Casañas y José Esaín, ambos de Aves Argentinas, Agostina Rossi de Greenpeace, Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales. También Enrique Viale, de Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Manuel Jaramillo de la Fundación Vida Silvestre Argentina y Gabriela González Trilla, investigadora del CONICET (Ecosistemas azules).

En paralelo, el sector minero estará representado por Alfredo Vitaller –por muchos años al frente del proyecto Josemaría en San Juan- representando a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, y Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros. Uno de los momentos más esperados será la exposición vía Zoom del director del Ianigla, Pablo Eugenio Villagra.

El cierre político, con Orrego en escena

Para las 17 está previsto el cierre del plenario con las exposiciones de los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, en representación de la Mesa del Litio, y Marcelo Orrego, de San Juan, por la Mesa del Cobre. La presencia del mandatario sanjuanino le suma peso político a una discusión que excede lo ambiental y se mete de lleno en el modelo de desarrollo productivo.

Hace apenas una semana, Orrego y Jalil se reunieron con funcionarios nacionales para ratificar su respaldo legislativo, tanto al Presupuesto como al proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares. En ese marco, el gobernador sanjuanino fue claro: “Nuestra provincia debe ser quien tome las determinaciones respecto de los glaciares dentro de su territorio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/1999164262179115156&partner=&hide_thread=false Como parte de la agenda entre Nación y las provincias, participé en una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, @madorni; el ministro del Interior, @diegosantilli; y el gobernador de Catamarca, @RaulJalil_ok.



Dialogamos sobre el Presupuesto 2026 y sobre el proyecto de… pic.twitter.com/8UketA8Qiu — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) December 11, 2025

El Senado, en tanto, ya trabaja con la mira puesta en una posible sesión antes de fin de mes, en una agenda cargada que también incluye la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.