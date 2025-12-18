jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En la Nación

Ley de Glaciares en debate: Orrego, mineros y el Ianigla, protagonistas de una jornada intensa en el Congreso

Este jueves, el plenario de comisiones avanza en la reforma de la Ley de Glaciares y suma exposiciones clave del sector minero, ambientalistas y expertos en hielos, con un cierre político encabezado por el gobernador Orrego y su par de Catamarca, Jalil.

Por Elizabeth Pérez
Ley de Glaciares en debate: Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).&nbsp; &nbsp;

Ley de Glaciares en debate: Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   

El debate por la Ley de Glaciares sigue en el centro de la escena política y minera del país, y San Juan hoy será protagonista en el plenario de comisiones de Ambiente y Minería en el Congreso nacional. Allí hablarán referentes del sector minero, ambientalistas y cerrará el gobernador de San juan, Marcelo Orrego, junto a su par catamarqueño, Raúl Jalil.

Lee además
San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
El proyecto completo

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso
El proyecto de Ley de Glaciares reabrió el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y el papel de las provincias en la definición de los glaciares protegidos.
Apoyos

Reforma de la Ley de Glaciares: respaldo minero en San Juan y reclamo de reglas claras

A las 10 comenzó otra jornada intensa para discutir el proyecto de adecuación de la norma ambiental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que promete reordenar competencias, despejar incertidumbres y devolverle la potestad de sus recursos a las provincias cordilleranas.

En ese escenario, el gobernador Marcelo Orrego, como presidente de la Mesa del Cobre, referentes del sector minero conocidos en San Juan y autoridades del Ianigla quedaron entre los actores más observados.

Ley de Glaciares

Hoy es la segunda y última reunión del plenario, convocado para iniciar el análisis del texto que ya ingresó al Senado. La norma que se tratará no es una nueva ley ni una flexibilización ambiental, sino una corrección técnica y jurídica de la norma vigente: especificar que es ambiente periglacial, que son exactamente las geoformas y especialmente, darles potestad a las provincias para decidir en caso de dudas. El objetivo es clarificar su alcance y evitar interpretaciones que, según plantean, hoy generan conflictos y freno a inversiones.

En definitiva, la propuesta recoge reclamos históricos de las provincias mineras y cuenta con el respaldo político de los gobernadores que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. El oficialismo busca avanzar con rapidez y no descarta la posibilidad de firmar dictamen tras las exposiciones previstas.

Durante la primera jornada expusieron funcionarios nacionales, entre ellos el secretario de Minería, Luis Lucero. Para este martes, en tanto, el foco se trasladó a los actores más vinculados al territorio y a la aplicación concreta de la ley: cámaras empresarias, organizaciones ambientalistas y especialistas en glaciares y ecosistemas de alta montaña.

Expertos en ambiente, minería y hielos

Desde las 10, comenzaran a desfilar 11 oradores de distintos ámbitos. Por el lado ambiental participarán Andrés Napoli, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Hernán Casañas y José Esaín, ambos de Aves Argentinas, Agostina Rossi de Greenpeace, Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales. También Enrique Viale, de Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Manuel Jaramillo de la Fundación Vida Silvestre Argentina y Gabriela González Trilla, investigadora del CONICET (Ecosistemas azules).

En paralelo, el sector minero estará representado por Alfredo Vitaller –por muchos años al frente del proyecto Josemaría en San Juan- representando a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, y Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros. Uno de los momentos más esperados será la exposición vía Zoom del director del Ianigla, Pablo Eugenio Villagra.

El cierre político, con Orrego en escena

Para las 17 está previsto el cierre del plenario con las exposiciones de los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, en representación de la Mesa del Litio, y Marcelo Orrego, de San Juan, por la Mesa del Cobre. La presencia del mandatario sanjuanino le suma peso político a una discusión que excede lo ambiental y se mete de lleno en el modelo de desarrollo productivo.

Hace apenas una semana, Orrego y Jalil se reunieron con funcionarios nacionales para ratificar su respaldo legislativo, tanto al Presupuesto como al proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares. En ese marco, el gobernador sanjuanino fue claro: “Nuestra provincia debe ser quien tome las determinaciones respecto de los glaciares dentro de su territorio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/1999164262179115156&partner=&hide_thread=false

El Senado, en tanto, ya trabaja con la mira puesta en una posible sesión antes de fin de mes, en una agenda cargada que también incluye la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan, 20 aves de distintas especies volvieron a volar en su hábitat natural

Convocan a audiencia pública por la obra eléctrica del proyecto minero Vicuña en Iglesia

La gigante minera BHP, que tiene un pie en San Juan, dejó una lluvia de dólares en impuestos en Chile

Orrego celebró el avance de una agenda para que provincias como San Juan recuperen el control de sus recursos naturales

Silencio y sorpresa: lo que se escucha sobre la repentina salida de Ricardo Martínez de la conducción de Gualcamayo

De pelear por el cobre a lograr un acuerdo llamativo:  La Rioja le abre las puertas a la empresa dueña de Josemaría

Qué dijo el ministro de Minería Perea sobre la Ley de Proveedores Mineros que prepara San Juan

Ley de Glaciares: los cuatro proyectos de cobre sanjuaninos que podrían limitar su crecimiento si no se aclara la norma

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La obra eléctrica permitirá abastecer al proyecto minero Vicuña, que integra a Josemaría y Filo del Sol, en el departamento Iglesia.
Minería y energía

Convocan a audiencia pública por la obra eléctrica del proyecto minero Vicuña en Iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino
Torneo clausura

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

Te Puede Interesar

Los libertarios sanjuaninos Abel Chiconi (en primer plano) y José Peluc (dos filas detrás, de corbata celeste), en el momento de la votación del presupuesto nacional 2026. video
Posturas

Presupuesto Nacional 2026: cómo votaron los sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibió 8 años de pena
Violencia de género

Llegó a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibió 8 años de pena

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la Zona Fría y el beneficio, por ahora, se mantiene
Presupuesto 2026

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

Ley de Glaciares en debate: Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
En la Nación

Ley de Glaciares en debate: Orrego, mineros y el Ianigla, protagonistas de una jornada intensa en el Congreso

La obra eléctrica permitirá abastecer al proyecto minero Vicuña, que integra a Josemaría y Filo del Sol, en el departamento Iglesia.
Minería y energía

Convocan a audiencia pública por la obra eléctrica del proyecto minero Vicuña en Iglesia