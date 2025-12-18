jueves 18 de diciembre 2025

Minería y energía

Convocan a audiencia pública por la obra eléctrica del proyecto minero Vicuña en Iglesia

El ENRE abrió el proceso de participación ciudadana para analizar la infraestructura energética que abastecerá al proyecto Vicuña, la unión de Josemaría y Filo del Sol, uno de los desarrollos mineros más importantes de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La obra eléctrica permitirá abastecer al proyecto minero Vicuña, que integra a Josemaría y Filo del Sol, en el departamento Iglesia.

La obra eléctrica permitirá abastecer al proyecto minero Vicuña, que integra a Josemaría y Filo del Sol, en el departamento Iglesia.

La obra eléctrica que permitirá abastecer al proyecto minero Vicuña, en el departamento Iglesia, entró en etapa de evaluación pública. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a una audiencia para analizar el tendido y las estaciones transformadoras que garantizarán el suministro energético para el desarrollo que integra a los proyectos Josemaría y Filo del Sol.

La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución ENRE N° 804/2025 y responde a la presentación realizada por Vicuña Argentina, la sociedad que impulsa el proyecto minero Vicuña, surgido de la integración de Josemaría y Filo del Sol. La infraestructura eléctrica es una condición clave para la futura operación minera en el norte sanjuanino.

Las obras

La obra contempla el aumento de la capacidad operativa del sistema eléctrico que conecta Nueva San Juan con Rodeo, pasando de 132 kV a 500 kV, con el objetivo de abastecer la demanda energética que requerirá el emprendimiento minero en Iglesia.

El proyecto incluye la construcción de la futura Estación Transformadora José María de 220 kV, una doble terna de 220 kV de aproximadamente 93 kilómetros de extensión y la incorporación de la barra de 220 kV en la futura Estación Transformadora Chaparro de 500/220 kV, bajo jurisdicción de Transener.

Cómo y cuándo será la audiencia pública

Desde el ENRE señalaron que la audiencia pública es una instancia obligatoria para evaluar los aspectos técnicos y ambientales de la obra, además de garantizar la participación ciudadana antes de autorizar su ejecución. Se trata de una infraestructura directamente asociada al desarrollo minero y no a la expansión del servicio eléctrico domiciliario.

La audiencia pública se realizará el jueves 15 de enero de 2026 a las 10.30 horas, de manera virtual. Quienes deseen participar como expositores deberán inscribirse entre el 30 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, a través de los canales oficiales del organismo regulador.

Clave para la minera

La obra eléctrica es considerada estratégica para el desarrollo de la minería en San Juan, en particular para el avance del proyecto Vicuña, que concentra expectativas por su escala y su impacto económico en la provincia.

  • Se trata de una Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV, que partirá desde la actual estación transformadora (ET) Rodeo, en Iglesia, hasta el yacimiento, al norte de la provincia. Y tendrá una extensión aproximada de 250 km. El costo ascendería a unos 200 millones de dólares.
  • Además del tendido de la línea harán falta una serie de obras complementarias, como por ejemplo la ampliación de la actual Estación Transformadora (ET) Rodeo, la adecuación de la actual línea de 500 que une la ET Nueva San Juan con la ET Rodeo, que actualmente es operada en 132 kV y que se deberá llevar a 500 kV. También la ampliación de la ET Nueva San Juan en 500 kV, y la construcción de una ET en Josemaría.

Según datos aportados por la empresa, la futura mina Josemaría demandará una potencia eléctrica de 270 MW, con picos de hasta 320 MW, asociada principalmente a los procesos de trituración y molienda del mineral de cobre. Se trata de una demanda considerable, muy superior a la que requiere por ejemplo la extracción de oro.

El Proyecto planea abastecerse de fuentes de energía renovable provista por diversas empresas generadoras. pero para transportarla hasta el Proyecto, Josemaría deberá construir una Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV partiendo desde la actual estación transformadora (ET) Rodeo (Iglesia) hasta el yacimiento, al extremo norte de la provincia de San Juan.

