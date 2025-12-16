martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Apoyos

Reforma de la Ley de Glaciares: respaldo minero en San Juan y reclamo de reglas claras

La Cámara Minera de San Juan salió en apoyo del cambio de la Ley de Glaciares: exigen definiciones técnicas y respeto al rol de las provincias. La postura de Caem.

Por Elizabeth Pérez
El proyecto de Ley de Glaciares reabrió el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y el papel de las provincias en la definición de los glaciares protegidos.

El proyecto de Ley de Glaciares reabrió el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y el papel de las provincias en la definición de los glaciares protegidos.

La reforma de la Ley de Glaciares enviada este lunes por Gobierno nacional al Congreso cosechó el respaldo de la Cámara Minera de San Juan que valoró el envío del proyecto y reclamó las aclaraciones técnicas que consideran imprescindibles. Al apoyo se sumó lógicamente la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Lee además
El Pachón, en Calingasta, es el caso más crítico: la presencia de un glaciar de roca impide incluso presentar el Informe de Impacto Ambiental mientras no se aclare la Ley de Glaciares. (foto: Linkedlin El Pachón)
La minería local, expectante

Ley de Glaciares: los cuatro proyectos de cobre sanjuaninos que podrían limitar su crecimiento si no se aclara la norma
San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
El proyecto completo

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

El proyecto impulsado por la gestión de Javier Milei propone modificar la Ley 26.639 bajo el concepto de “federalismo ambiental” y apunta a ordenar criterios que, según el Ejecutivo, generaron inseguridad jurídica durante más de 15 años.

Las provincias y las empresas mineras consideran que el proyecto de ley es clave para destrabar proyectos mineros especialmente en San Juan, donde cuatro proyectos avanzados y otros seis que vienen detrás pueden verse condicionados en función de las definiciones que surjan del debate legislativo, en particular en lo relativo a los glaciares de roca y las facultades provinciales de evaluación.

La postura de la Cámara Minera

Desde la Cámara Minera sanjuanina reafirmaron su compromiso con la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Sin embargo, advirtieron que la normativa actual presenta ambigüedades que requieren precisiones.

En ese sentido, sostuvieron que no todos los glaciares ni todo el ambiente periglacial cumplen necesariamente esa función estratégica, por lo que consideran clave identificar caso por caso cuáles deben ser protegidos, sobre la base de estudios científicos y la intervención de especialistas.

Uno de los puntos centrales del planteo del sector es el rol de las provincias. Tanto la entidad local como la CAEM remarcaron que la Constitución Nacional establece que las provincias son titulares de los recursos naturales en sus territorios, lo que incluye la determinación y delimitación de los glaciares y del ambiente periglacial alcanzados por la protección legal.

La Cámara nacional

A nivel nacional, la CAEM expresó su acuerdo con el espíritu original de la Ley 26.639, que prioriza el cuidado de los glaciares que constituyen reservas estratégicas de agua. No obstante, señaló que la falta de definiciones claras generó un escenario de incertidumbre que afecta no solo a la minería, sino también a obras de infraestructura y a otras actividades productivas.

Desde el sector minero sostienen que una norma más precisa permitiría compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo sostenible, generando empleo y aportando al crecimiento económico.

En ese marco, recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya planteó que los conflictos en torno a la Ley de Glaciares deben resolverse a través del diálogo federal, antes que mediante la judicialización.

Con el debate abierto en el Congreso, las cámaras mineras esperan que el proceso legislativo permita consensuar definiciones técnicas claras entre Nación y provincias. Para San Juan, el resultado de esa discusión será clave para despejar dudas, dar previsibilidad a las inversiones y definir el futuro de proyectos estratégicos para la economía provincial.

Temas
Seguí leyendo

De pelear por el cobre a lograr un acuerdo llamativo:  La Rioja le abre las puertas a la empresa dueña de Josemaría

Qué dijo el ministro de Minería Perea sobre la Ley de Proveedores Mineros que prepara San Juan

Cruje la licencia social minera en Mendoza: aprobaron el proyecto de cobre en medio de fuertes protestas

San Juan, la tercera provincia con más glaciares: cuántos hay, la amenaza y las fallas de la ley que los protege, según un experto de la UNSJ

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia
Fútbol sanjuanino

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia

Por Carla Acosta
Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional
Increíble

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional

El EPRE de San Juan intimó a Naturgy S.A. a instrumentar un importante Plan de Obras y Mantenimiento en Calingasta.
Servicio energético

Por intimación del EPRE, Naturgy hará obras eléctricas en Calingasta

El proyecto de Ley de Glaciares reabrió el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y el papel de las provincias en la definición de los glaciares protegidos.
Apoyos

Reforma de la Ley de Glaciares: respaldo minero en San Juan y reclamo de reglas claras

Conocé los paquetes y descuentos que ofrecen los sindicatos de San Juan a sus socios en estas vacaciones de verano.
Para aprovechar

Uno por uno, los paquetes que ofrecen los sindicatos sanjuaninos a sus socios en estas vacaciones de verano