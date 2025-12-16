martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El proyecto completo

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

El proyecto de Ley de Glaciares de Nación les da un fuerte poder de decisión a las provincias para sacar o incluir un glaciar y también define qué es algo que está a medio camino de ser glaciar (geoforma).

Por Elizabeth Pérez
San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.

El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Glaciares ya ingresó al Congreso y, aunque el texto es para todo el país, en San Juan hay dos aspectos puntuales que concentran toda la atención política y técnica. Ambos están directamente ligados al rol que pasan a tener las provincias y a una definición clave que apunta a despejar una de las zonas grises más discutidas de la norma vigente.

Lee además
El Pachón, en Calingasta, es el caso más crítico: la presencia de un glaciar de roca impide incluso presentar el Informe de Impacto Ambiental mientras no se aclare la Ley de Glaciares. (foto: Linkedlin El Pachón)
La minería local, expectante

Ley de Glaciares: los cuatro proyectos de cobre sanjuaninos que podrían limitar su crecimiento si no se aclara la norma
federalismo ambiental, la frase con la que milei mando al congreso la reforma de la ley de glaciares
Proyecto

"Federalismo ambiental", la frase con la que Milei mandó al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares

Según fuentes oficiales del Gobierno de San Juan, los cambios impulsados desde Nación recogen aportes técnicos realizados por esta provincia y les otorgan a los distritos un poder de intervención concreto en el Inventario Nacional de Glaciares, sin desplazar al IANIGLA, pero obligándolo a considerar las evaluaciones provinciales.

Esta iniciativa es esperada por las mineras que necesitan despejar incertidumbres legales para destrabar inversiones millonarias. En San Juan son varios los proyectos, pero especialmente es clave para los cuatro grandes del cobre más avanzados: Pachón, Vicuña, Altar y Los Azules.

Los dos puntos clave que destaca San Juan

Desde el Ejecutivo provincial celebraron todo el proyecto de ley, y especialmente destacaron dos ejes centrales del proyecto enviado por el presidente Javier Milei al Congreso:

1-Más allá de algunos cambios aclaratorios, las claves están en los nuevos artículos 3, 3 bis y en el artículo 5. El penúltimo y último párrafo artículo del 5 son los que efectivamente dan intervención a las provincias en el inventario, sin sacar al Ianigla, pero obligando a este a tomar lo que evalúen las provincias.

El articulo 3 norma el Inventario nacional de Glaciares, individualizando los glaciares y geoformas periglaciares que cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas

El 3 bis indica que las provincias como autoridad competente podrán verificar si los glaciares o geoformas incluidos en el inventario cumplen o no las funciones hídricas.

El artículo 5 establece que la autoridad competente, que es la provincia, puede incluir o bien sacar del Inventario Nacional un glaciar. En ese caso, deberá informarlo al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) a fin de que haga lo solicitado.

2- La introducción de una palabra clave en el artículo 3 (geoformas) fue entre otros el principal aporte técnico de San Juan para una efectiva clarificación del objeto protegido y romper la vaguedad del ambiente periglacial indefinido. El texto completo es el siguiente:

ley de glaciares PROYECTO

La cuestión política

Desde el gobierno provincial destacaron que San Juan tuvo por parte del Gobierno nacional “un trato destacado”, y que les consultaron cada paso y estrategia a seguir, buscando consensos con la provincia. Indicaron que fue un trabajo silencioso de muchos meses y en soledad, liderado políticamente por el Gobernador Marcelo Orrego y coordinado técnicamente por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el equipo legal y ambiental.

Las fuentes destacaron incluso que la labor y negociaciones desarrolladas merecen el reconocimiento: indicaron que las gestiones anteriores de Gioja y Uñac, pese a estar alineados completamente con los gobiernos nacionales, no pudieron conseguir estos cambios en la ley que tiene en vilo al sector minero.

Temas
Seguí leyendo

El calor quema y los escorpiones salen: los consejos de Salud a tener en cuenta por los sanjuaninos

Tras el anuncio de Orrego, qué harán los municipios del Gran San Juan con el bono de fin de año

Comenzó la instrumentación de la nueva Ley de Transporte en San Juan

CGT San Juan: Cabello dijo que la reforma laboral precarizará el empleo y anunció una movilización provincial

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei

San Juan hizo historia en la natación nacional

Video: en medio del calor, un perro terminó en una maceta de la Peatonal sanjuanina

Con las premisas de modernización tributaria y equilibrio fiscal, Gutiérrez presentó el Presupuesto 2026 de San Juan a diputados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los estatales sanjuaninos de parabienes.
Salarios

El Gobierno de San Juan destina $5.800 millones para el bono de $120.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Te Puede Interesar

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
El proyecto completo

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

Por Elizabeth Pérez
Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos
Oficial

Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook
Judicial

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook

Los estatales sanjuaninos de parabienes.
Salarios

El Gobierno de San Juan destina $5.800 millones para el bono de $120.000