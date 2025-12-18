Luz verde al Presupuesto 2026 de San Juan en la Legislatura: el orreguismo contó con 22 votos a favor

El Presupuesto 2026 para San Juan fue aprobado este jueves en una sesión de alta tensión en la Cámara de Diputados, marcada por intensos contrapuntos entre el oficialismo (orreguismo) y la oposición (PJ). El proyecto de Ley, que asciende a $3,1 billones de pesos, fue defendido por el oficialismo como una herramienta esencial de gestión, mientras que la oposición lo criticó por fallas en la equidad y la transparencia. En general, la iniciativa logró 22 votos a favor contra 12 por la negativa.

Ley de leyes Con las premisas de modernización tributaria y equilibrio fiscal, Gutiérrez presentó el Presupuesto 2026 de San Juan a diputados

El oficialismo logró el apoyo de los 4 del bloque bloquista encabezados por Luis Rueda, el libertario Fernando Patinella, más los peronistas de Albardón Pedro Albagli, de Chimbas Gabriel Sánchez, y de Valle Fértil Omar Ortíz; más el massista Franco Aranda.

La defensa del oficialismo

La diputada María Lascano fue la voz principal del oficialismo, destacando que el proyecto se elaboró teniendo en cuenta las proyecciones macroeconómicas nacionales y manteniendo la responsabilidad fiscal. Lascano enfatizó que el presupuesto "constituye una herramienta central de planificación y de gestión que refleja con claridad las prioridades del Gobierno Provincial".

La legisladora oficialista reafirmó el compromiso del gobierno de Marcelo Orrego, asegurando que el presupuesto fue "elaborado con criterios de responsabilidad fiscal, buscando garantizar la continuidad de los servicios esenciales del Estado, sostener la inversión pública y dar respuesta a las demandas sociales en un contexto económico complejo y de marcada incertidumbre". También se subrayó la decisión de sostener la obra pública como una herramienta fundamental para dinamizar la actividad económica y el empleo local, en un contexto nacional de fuerte retracción.

La crítica de la oposición

Desde la oposición, la diputada Marisa López (PJ) que fue ministra de Hacienda en la gestión de Sergio Uñac, fundamentó su voto negativo en cuestionamientos sobre la gestión financiera y la distribución de los recursos, pidiendo que se respete el trabajo realizado por administraciones anteriores. López citó el mensaje del gobernador en el proyecto de presupuesto, que afirma reflejar el compromiso de mantener y consolidar el equilibrio fiscal como política de Estado, un concepto que la legisladora del PJ sostuvo que fue sostenido durante 22 años consecutivos, convirtiéndose en un "patrimonio de los sanjuaninos".

"La gestión no se construye con discursos, sino con hechos, transparencia y responsabilidad". López puso en duda los reclamos de la actual gestión sobre supuestos pagos significativos de ejercicios anteriores, señalando que el porcentaje pagado en 2024 fue menor al de 2023, y que la llamada "deuda flotante" es normal en todas las administraciones del mundo.

En materia salarial, la diputada López abogó por "mayor equidad en los incrementos salariales". Si bien valoró los acuerdos logrados para el sector docente, advirtió que estos incrementos han ido "en desmedro del resto de los empleados de la administración o de otros escalafones, como por ejemplo el de la policía de San Juan y el Servicio Penitenciario".

López señaló que la coparticipación para los municipios estaría arrojando un 15% menos de lo presupuestado para el año 2025. Este hecho le resultó preocupante, dijo, sobre todo porque la proyección de recaudación global de la provincia es superior a lo presupuestado.

Contrapuntos por obras departamentales

El bloque opositor del PJ planteó numerosos contrapuntos en relación con la ausencia o la inconsistencia de las obras destinadas a los departamentos. Diputados como Emilio Escudero, Stella Caparros y Sonia Ferreyra, manifestaron que el presupuesto no reflejaba las verdaderas necesidades de los ciudadanos.

Caparros, por ejemplo, indicó que algunas partidas destinadas a obras viales, como la ampliación de la avenida Uñac entre 13 y 14 en Pocito, figuraban a pesar de que la obra ya estaba realizada.

El diputado Escudero lamentó que no haya "una sola casa destinada para el departamento de Caucete", y que tampoco se contemple la refacción o remodelación del Hospital César Aguilar ni la situación crítica de la planta de tratamiento de residuos cloacales que no está funcionando.

Por su parte, la diputada Ferreyra destacó que quedaron obras de cloacas con un 80% o 90% de avance de la gestión anterior sin concluir, una situación que afecta la salud de los vecinos en Jáchal, Rivadavia y Pocito, y tampoco vio reflejadas obras necesarias para el suministro de agua potable. Además, se cuestionó la relación financiera con las comunas, observándose que la proyección de recaudación estaría arrojando un 15% menos en la coparticipación a los municipios respecto a lo presupuestado para 2025. La oposición también criticó el retraso en el desembolso de fondos como el Fodere, cuyos anticipos previstos para julio recién se depositaron en noviembre, obligando a los municipios a cubrir diferencias presupuestarias.

Ejes centrales del Presupuesto 2026

Los ejes del Presupuesto 2026 giran en torno al equilibrio fiscal y la priorización del gasto social. El cálculo total de Gastos y Recursos de la Administración Pública Provincial asciende a $3,1 billones de pesos, con un 84,23% destinado a gastos corrientes y el 15,77% a gastos de capital. El resultado económico proyectado es positivo.

La mayor prioridad de inversión se centra en los Servicios Sociales, a los que se destina un 54,55% del gasto total.

• Educación y Cultura concentra el 50,89% del gasto social, destacando programas como "Comprendo y Aprendo," "Transformar la Secundaria" y "Cuentas Claras".

• Salud recibe el 32,03% del gasto social, con el objetivo de continuar el Plan Estratégico y adquirir equipamiento para inaugurar obras clave como el nuevo Instituto Odontológico, el Hospital de Angaco y el Hospital de Caucete. El gobierno también asumirá la provisión de tratamientos y medicamentos oncológicos que antes eran financiados por programas nacionales.

• Vivienda y Urbanismo se asigna el 8,12% del gasto social, y el gobierno provincial prevé culminar 1.550 viviendas en curso e iniciar 1.800 nuevas, además de otorgar asistencia financiera para la construcción individual.

• Seguridad: El presupuesto contempla el fortalecimiento de la innovación tecnológica, la infraestructura—incluyendo la construcción de la Comisaría del Barrio Las Pampas en Pocito—y la capacitación permanente del personal.

En cuanto a las relaciones financieras, se prevé que la masa total a distribuir entre los 19 municipios para 2026 ascienda a más de $310 mil millones, lo que representa un aumento estimado del 30,8% respecto al año anterior. Esta distribución incluye el Saldo Coparticipable (92%), el Fondo de Emergencia Municipal (5%, o $15.541 millones) y el Fondo de Desarrollo Regional (3%, o $9.324 millones).