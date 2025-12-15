Con las premisas de modernización tributaria y equilibrio fiscal, Gutiérrez presentó el Presupuesto 2026 de San Juan a diputados

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de San Juan, Roberto Gutiérrez, presentó este lunes el proyecto de Presupuesto 2026 ante los diputados provinciales, durante una exposición realizada en la sala Emar Acosta del Anexo de la Legislatura. El funcionario explicó los lineamientos centrales del cálculo de recursos y gastos, que prevé un presupuesto total de $3.119.092.552.000 para la administración pública provincial.

Durante su presentación, Gutiérrez detalló en 14 puntos las premisas sobre las que se elaboró el presupuesto y remarcó que el equilibrio fiscal continuará siendo una política de Estado. En ese marco, indicó que se proyecta un superávit de $12.471.127.000 para el ejercicio 2026.

El ministro también destacó que durante 2025 San Juan se posicionó como una de las provincias con mayor crecimiento exportador, impulsado principalmente por la minería. Para el próximo año, las proyecciones oficiales anticipan un crecimiento de la inversión del 9,14 por ciento, un aumento de las exportaciones cercano al 11 por ciento y una expansión de la industria y el comercio en torno al 5 por ciento.

San Juan, una provincia "liviana" fiscalmente

En materia tributaria, Gutiérrez subrayó que el objetivo del Gobierno provincial es consolidar a San Juan como la provincia más liviana desde el punto de vista de la presión fiscal. En ese sentido, confirmó la quita del Adicional Lote Hogar y adelantó que en 2026 se avanzará con su derogación definitiva.

Según explicó, esta decisión consolida a la provincia como una de las jurisdicciones con menor presión tributaria del país. En 2024, la presión fiscal fue del orden del 2,6 por ciento sobre el Producto Bruto Geográfico, mientras que el promedio nacional se ubicó en el 5,1 por ciento.

Empleo y proyección al futuro: la renovación del CEMOFI

Otro de los ejes del proyecto es la inversión en capital humano y la promoción activa del empleo formal. En este marco, el ministro anunció la renovación del Certificado de Mano de Obra Formal e Industrial, conocido como CEMOFI, herramienta que demostró su eficacia durante 2025.

La renovación del programa, incluida en la Ley Impositiva 2026, apunta a seguir impulsando la industria manufacturera de la provincia y fortalecer la generación de empleo registrado.

Modernización, eficiencia y justicia tributaria

Gutiérrez remarcó que la gestión económica se apoya en la modernización del Estado y en la eficiencia como herramientas de apoyo al ciudadano. En ese sentido, sostuvo que, a pesar de las reducciones impositivas implementadas, la recaudación provincial logró incrementarse en términos reales.

Esta solidez recaudatoria, explicó, permite sostener el equilibrio fiscal y avanzar en una política tributaria más justa, con estabilidad de alícuotas, alivio fiscal estratégico y una administración más eficiente.

Inflación 2026: las proyecciones oficiales

En declaraciones a la prensa, el ministro explicó que el presupuesto contempla una inflación promedio del 14 por ciento para 2026, aunque las estimaciones privadas la ubican en torno al 20 por ciento. Este escenario se da en un contexto en el que se prevé que 2025 cierre con una inflación cercana al 30 por ciento.

“Lo importante es que la trayectoria de la inflación sigue bajando. Desde abril estamos en torno al 2 por ciento mensual. En noviembre hubo un leve recalentamiento y llegamos al 2,5 por ciento, pero esperamos que diciembre vuelva a ubicarse por debajo de ese nivel”, señaló Gutiérrez. Además, indicó que en las primeras dos semanas de diciembre la inflación en alimentos fue del 0,4 por ciento, lo que refuerza las expectativas de desaceleración. “Lo importante es que la trayectoria de la inflación sigue bajando. Desde abril estamos en torno al 2 por ciento mensual. En noviembre hubo un leve recalentamiento y llegamos al 2,5 por ciento, pero esperamos que diciembre vuelva a ubicarse por debajo de ese nivel”, señaló Gutiérrez. Además, indicó que en las primeras dos semanas de diciembre la inflación en alimentos fue del 0,4 por ciento, lo que refuerza las expectativas de desaceleración.

Reformas nacionales: el impacto laboral y tributario en San Juan

Respecto a las reformas que prepara el Gobierno nacional de Javier Milei y su posible impacto en San Juan, el ministro Roberto Gutiérrez explicó que tanto la reforma laboral como la tributaria tendrán efectos diferenciados. En el plano laboral, señaló que se espera un impacto positivo en la recaudación a partir del blanqueo laboral y de los incentivos a la formalización del empleo. En cuanto a la reforma tributaria, indicó que la modificación propuesta en el Impuesto a las Ganancias, con una baja en las alícuotas, sí tendría un impacto en la recaudación que reciben las provincias, aunque aclaró que ese efecto no se sentiría en el ejercicio fiscal 2026 sino a partir de 2027. En ese sentido, precisó que algunas estimaciones, bajo el supuesto de ceteris paribus, es decir manteniendo constantes variables como el crecimiento de la inversión y el nivel de actividad, anticipan cambios en los ingresos provinciales a mediano plazo.

El proyecto del Presupuesto 2026

Los recursos estimados para el año 2026, sin incluir fuentes financieras, ascienden a $3.106.169.530.000. De ese total, los recursos tributarios representan $2.685.208.193.000, equivalentes al 86,45 por ciento de los ingresos provinciales.

Dentro de los recursos tributarios, la coparticipación federal explica $2.294.260.900.000, lo que representa el 73,86 por ciento del total de los recursos de la provincia.

En cuanto a la estructura del gasto, el total previsto sin aplicaciones financieras es de $3.093.698.403.000. Los gastos corrientes suman $2.605.863.925.000, lo que representa el 84,23 por ciento del total, siendo las remuneraciones el principal componente, con $1.518.410.097.000. Los gastos de capital alcanzan los $487.834.478.000, equivalentes al 15,77 por ciento.

El resultado económico proyectado es positivo, con un ahorro de $452.419.220.000, producto de ingresos corrientes superiores a los gastos corrientes. El resultado primario, que excluye los intereses de la deuda, se fija en $33.846.696.000.