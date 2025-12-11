jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Última del año

Cuándo se tratará el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan

El proyecto de la "ley de leyes" y de la tributaria anual tomaron estado parlamentario este jueves y todo apunta a que, si todo sale bien, ambas serán tratadas el próximo jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-11 at 5.36.11 PM

Este jueves, los proyectos de Presupuesto 2026 y la Ley Tributaria anual tomaron estado parlamentario en la Cámara de Diputados de San Juan. De esta manera, ambos expedientes pasaron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis.

Lee además
congreso: la semana que viene habra doble sesion para aprobar presupuesto y otras leyes
Parlamento

Congreso: La semana que viene habrá doble sesión para aprobar Presupuesto y otras leyes
El campamento de Vicuña, que comparten Josemaría y Filo del Sol en Iglesia. 
Clave

Vicuña presentó su solicitud al RIGI en medio del debate por la Ley de Glaciares

Según indicaron fuentes legislativas, el próximo lunes el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, realizará una presentación en el Auditorio Emar Acosta para explicar los detalles del presupuesto anual.

Cabe recordar que el jueves 18 de diciembre será la última jornada de sesiones ordinarias, ya que las siguientes fechas (25 de diciembre y 1 de enero) caen fuera del calendario. El período ordinario se extiende hasta el 30 de diciembre, según lo establece la Constitución provincial. Por este motivo, se espera que el Presupuesto 2026 sea tratado el jueves 18 sin excepción. En caso contrario, debería convocarse a sesiones extraordinarias para su tratamiento en otra fecha que no sea jueves.

El Presupuesto 2026

El proyecto de Presupuesto 2026 está orientado a resultados y busca favorecer el desarrollo y el crecimiento sostenido de la provincia.

El cálculo de Gastos y Recursos de la Administración Pública Provincial para 2026, incluyendo fuentes y aplicaciones financieras, asciende a $3.119.092.552.000.

Los recursos estimados para el año próximo, sin incluir las fuentes financieras, suman $3.106.169.530.000. Dentro de este total, los recursos tributarios son los más significativos, alcanzando $2.685.208.193.000, lo que representa el 86,45% del total. De estos ingresos, los provenientes de Jurisdicción Nacional (Coparticipación Federal) ascienden a $2.294.260.900.000, equivalentes al 73,86% de los recursos provinciales.

En cuanto a la estructura de gastos, el total previsto, sin aplicaciones financieras, es de $3.093.698.403.000, distribuidos de la siguiente manera:

  • Gastos Corrientes: $2.605.863.925.000 (84,23% del total). El gasto más relevante dentro de esta categoría es el destinado a remuneraciones, por $1.518.410.097.000.

  • Gastos de Capital: $487.834.478.000 (15,77% del total).

Temas
Seguí leyendo

Tras un intenso debate y una contrapropuesta peronista, Diputados aprobó la Ley de Transporte

La Justicia ordenó la restitución de los concejales suspendidos en Caucete

San Juan tiene una nueva diputada provincial

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

El EPRE pidió a Nación que no recorte subsidios de la luz a miles de sanjuaninos: los argumentos

Los primeros dos años de Milei como presidente, en el ojo de políticos, empresarios y sindicalistas sanjuaninos: los puntajes y los motivos

Argentina colocó deuda nueva por 1.000 millones de dólares

Estados Unidos recortó la tasa de interérs: ¿Cómo impactará en Argentina?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras un intenso debate y una contrapropuesta peronista, diputados aprobo la ley de transporte
Legislatura

Tras un intenso debate y una contrapropuesta peronista, Diputados aprobó la Ley de Transporte

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

ANSES sigue cumpliendo con distintas prestaciones de manera mensual.
Ayuda al bolsillo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

Te Puede Interesar

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

El campamento de Vicuña, que comparten Josemaría y Filo del Sol en Iglesia. 
Clave

Vicuña presentó su solicitud al RIGI en medio del debate por la Ley de Glaciares

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes
Giro inesperado

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes

Inflación en San Juan.
Estadística

La inflación de noviembre en San Juan fue del 2,1%, por debajo de la media nacional