Cuándo se tratará el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan

Este jueves, los proyectos de Presupuesto 2026 y la Ley Tributaria anual tomaron estado parlamentario en la Cámara de Diputados de San Juan. De esta manera, ambos expedientes pasaron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis.

Clave Vicuña presentó su solicitud al RIGI en medio del debate por la Ley de Glaciares

Parlamento Congreso: La semana que viene habrá doble sesión para aprobar Presupuesto y otras leyes

Según indicaron fuentes legislativas, el próximo lunes el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, realizará una presentación en el Auditorio Emar Acosta para explicar los detalles del presupuesto anual.

Cabe recordar que el jueves 18 de diciembre será la última jornada de sesiones ordinarias, ya que las siguientes fechas (25 de diciembre y 1 de enero) caen fuera del calendario. El período ordinario se extiende hasta el 30 de diciembre, según lo establece la Constitución provincial. Por este motivo, se espera que el Presupuesto 2026 sea tratado el jueves 18 sin excepción. En caso contrario, debería convocarse a sesiones extraordinarias para su tratamiento en otra fecha que no sea jueves.

El Presupuesto 2026

El proyecto de Presupuesto 2026 está orientado a resultados y busca favorecer el desarrollo y el crecimiento sostenido de la provincia.

El cálculo de Gastos y Recursos de la Administración Pública Provincial para 2026, incluyendo fuentes y aplicaciones financieras, asciende a $3.119.092.552.000.

Los recursos estimados para el año próximo, sin incluir las fuentes financieras, suman $3.106.169.530.000. Dentro de este total, los recursos tributarios son los más significativos, alcanzando $2.685.208.193.000, lo que representa el 86,45% del total. De estos ingresos, los provenientes de Jurisdicción Nacional (Coparticipación Federal) ascienden a $2.294.260.900.000, equivalentes al 73,86% de los recursos provinciales.

En cuanto a la estructura de gastos, el total previsto, sin aplicaciones financieras, es de $3.093.698.403.000, distribuidos de la siguiente manera: