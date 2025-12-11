Un grupo empresario argentino pasaría a controlar Loma Negra

El Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales del Estado de San Pablo ha dictado una resolución fundamental que sienta las bases para el regreso de Loma Negra, la cementera más grande y emblemática de Argentina, a manos de capitales nacionales. La decisión judicial homologó el plan de reestructuración presentado por InterCement, la compañía brasileña que controla el 52% de Loma Negra, abriendo la puerta para el ingreso de Latcem como nuevo accionista principal.

Latcem, el vehículo liderado por el empresario argentino Marcelo Mindlin en sociedad con Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda–Patria Investments, se convertirá en el nuevo propietario de la cementera. Desde Latcem, definieron la decisión de la justicia brasileña como un “un hito clave” para avanzar hacia el cierre definitivo de la transacción.

El contexto de la transacción

Loma Negra, fundada en 1926 por Alfredo Fortabat y expandida bajo la conducción de Amalita Fortabat desde 1976, estuvo en manos de capitales brasileños desde 2005, cuando fue adquirida por Camargo Correa. El holding brasileño InterCement (miembro del grupo Mover, ex Camargo Correa) controla la mayoría accionaria de Loma Negra.

La homologación judicial en San Pablo destraba un proceso clave para la estabilización financiera de InterCement, que logró el respaldo de más del 99,9% de sus acreedores. Esta reestructuración implica una profunda transformación en la estructura de capital y accionaria de InterCement, permitiendo la capitalización de una parte de las deudas y el ingreso de los nuevos accionistas liderados por Mindlin.

Estabilidad financiera y nueva visión

La propuesta aprobada incluye una nueva línea de financiamiento aportada por Latcem, destinada específicamente a reforzar el capital de trabajo y asegurar una transición ordenada. El plan está diseñado para poner fin a un período de estrés financiero.

El consorcio entrante destacó que, con una estructura de capital más sólida y sin vencimientos relevantes en los próximos cinco años, InterCement y su controlada Loma Negra quedan mejor posicionadas para retomar su rol estratégico en el sector cementero.

“La renegociación también otorga una mayor capacidad de inversión y sostenibilidad a largo plazo, acompañada por una visión estratégica orientada al desarrollo y crecimiento de la compañía”, explicó la futura controlante.

Este movimiento representa para Argentina el retorno de capitales nacionales al control indirecto de una compañía histórica, poniendo fin al desequilibrio financiero que la afectó y abriendo un nuevo ciclo con potencial de inversiones en el sector de la infraestructura y la construcción.

Pasos restantes

Aunque la homologación del plan es crucial, el consorcio liderado por Mindlin aclaró que para cerrar completamente la transacción todavía restan las aprobaciones regulatorias en Brasil, el cumplimiento de los plazos y procedimientos electorales del plan y la conclusión de los procesos judiciales en el exterior. No obstante, tras la homologación, esos procesos ya han entrado en fase de cierre. InterCement y Loma Negra, que lidera el mercado local con una participación cercana al 45 por ciento, continuarán operando con total normalidad durante la transición.