jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Legislatura

Tras un intenso debate y una contrapropuesta peronista, Diputados aprobó la Ley de Transporte

Contó con 21 votos a favor y 15 en contra. El oficialismo tuvo el respaldo del bloquismo y del Frente Renovador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
diputados-legislatura-provincialjpg.webp

Luego de semanas de debate en comisiones, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la nueva Ley de Transporte con 21 votos a favor y 15 en contra. La iniciativa del oficialismo contó con el apoyo del bloquismo; del legislador del Frente Renovador, Franco Aranda; del libertario Fernando Patinella; y obtuvo un sorpresivo (o no tanto) apoyo por parte de un legislador peronista: el vallisto Omar Ortiz, quien desde hace algunas sesiones viene votando con el oficialismo.

Lee además
cual es el cambio clave entre la ley de transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto
En Diputados

Cuál es el cambio clave entre la Ley de Transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto
san juan tiene una nueva diputada provincial
Recambio

San Juan tiene una nueva diputada provincial

Durante la sesión, el peronismo presentó una contrapropuesta, pero esta no fue votada debido a que se aprobó primero la moción del oficialismo. Los legisladores opositores criticaron la supuesta falta de debate en el recinto, especialmente la omisión de incorporar explícitamente a las aplicaciones de taxis y remises.

image

El diputado peronista Mario Herrero explicó que su bloque trabajó intensamente en comisiones y con la Secretaría de Transporte, pero que no hubo tiempo suficiente para acordar un despacho formal. “Hemos elaborado una propuesta que, aunque no tiene carácter de despacho, responde al proyecto original incorporando modificaciones sustanciales que proponíamos”, señaló. Entre los cambios, Herrero destacó la unificación de categorías de transporte no regular (taxi y remis) bajo un mismo régimen, eliminando la obligación de vinculación a empresas y permitiendo incrementar hasta un 30% la oferta legal actual.

Por su parte, la diputada Fernanda Paredes sostuvo que la existencia de dos despachos en el recinto refleja “la falta de trabajo previo adecuado” y recordó que “el rol de legislar corresponde a los legisladores, no al Ejecutivo”.

image

El oficialismo, representado en el debate por Enzo Cornejo, intentó lograr un acuerdo mediante un cuarto intermedio, pero finalmente la moción propia fue la que se votó y aprobó.

Posteriormente, los artículos del proyecto pasaron a votarse en particular, donde el peronismo propuso cambios en algunos artículos como por ejemplo el 2, en sus incisos 2 y 6 (calidad y modernización). Uno fue aprobado, otro no.

El proyecto

La propuesta aprobada tiene varias diferencias respecto a la original, sobre todo de precisiones técnicas y jurídicas, pero tiene un cambio clave que resalta entre todos, y que es esencial para el funcionamiento del sistema de transporte en San Juan.

Se trata del porcentaje máximo que puede adjudicarse a un oferente en el caso de las licitaciones públicas de los servicios de colectivos (o servicios regulares, como dice la ley). En el anterior proyecto se establecía un máximo de 15% “del total de líneas por persona (humana o jurídica)”. En cambio, la actual establece un 25% del parque automotor total.

Respecto a los servicios regulares también hay otro cambio fundamental. Mientras el proyecto original permitía ampliaciones de líneas de hasta un 30% del recorrido, la nueva versión reduce ese margen al 25%, en línea con el límite impuesto para evitar la concentración empresaria. Además, la segunda redacción incorpora un régimen mucho más estricto de sanciones y caducidad, con plazos más breves para intimaciones y la posibilidad de declarar la pérdida de la concesión de pleno derecho.

En cuanto a los servicios no regulares, como taxis, remises, escolares, transporte accesible y las modalidades que pueden incluir plataformas como Uber o DiDi, la nueva versión de la ley introduce un marco mucho más preciso. Mientras el proyecto original se limitaba a enumerar las categorías sin profundizar en requisitos operativos, la segunda redacción establece obligaciones como la incorpora la geolocalización obligatoria para todos los vehículos, exige una registración más estricta en el Re.Pro.Tran., requiere documentación actualizada y refuerza los controles sobre cada modalidad. En este sentido, mantiene el nombre de “transporte alternativo”, pero no hace referencia explícita a plataformas digitales.

En materia de sanciones y caducidad, la diferencia entre ambas versiones es marcada: aunque el proyecto original contemplaba causales similares, no profundizaba en los plazos, carecía de herramientas concretas para evitar la concentración y no desarrollaba con claridad la inhabilitación por diez años para los concesionarios que incumplieran. En cambio, la nueva versión endurece el régimen de control al establecer intimaciones en plazos mínimos de 12 horas, habilitar la caducidad automática “de pleno derecho”, incorporar un registro específico de inhabilitados por una década y detallar la posibilidad de requisar vehículos y recursos materiales para garantizar la continuidad del servicio. El resultado es un sistema sancionatorio mucho más riguroso y con mayor capacidad de intervención estatal.

Temas
Seguí leyendo

Productores de San Juan acudieron a Diputados por la crisis hídrica y reclamaron acciones concretas

Dos ex ministros de Defensa protagonizaron el cruce más fuerte de la jura de Diputados

"¡Qué buena que está!": la curiosa"evaluación" del presidente provisional de diputados sobre algunas colegas

Tres diputados de Catamarca confirmaron que dejan el bloque de UxPy La Libertad Avanza busca la primera minoría

Vicuña presentó su solicitud al RIGI en medio del debate por la Ley de Glaciares

Cuándo se tratará el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan

La Justicia ordenó la restitución de los concejales suspendidos en Caucete

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el epre pidio a nacion que no recorte subsidios de la luz a miles de sanjuaninos: los argumentos
Presentación

El EPRE pidió a Nación que no recorte subsidios de la luz a miles de sanjuaninos: los argumentos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

ANSES sigue cumpliendo con distintas prestaciones de manera mensual.
Ayuda al bolsillo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

Te Puede Interesar

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

El campamento de Vicuña, que comparten Josemaría y Filo del Sol en Iglesia. 
Clave

Vicuña presentó su solicitud al RIGI en medio del debate por la Ley de Glaciares

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes
Giro inesperado

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes

Inflación en San Juan.
Estadística

La inflación de noviembre en San Juan fue del 2,1%, por debajo de la media nacional