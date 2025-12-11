jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataque de motochorros

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

El hombre denunció que caminaba por la ruta y fue abordado por dos delincuentes en moto. Lo agredieron y le dieron un puntazo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
apuñalado

Un dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento fue atacado a golpes y cuchillazos por dos motochorros cuando caminaba por Ruta 319, y le robaron una mochila con $1.500.000. Dijo que traía otro millón que no alcanzaron a llevarse, según fuentes del caso. El hombre terminó herido por un puntazo en una pierna y debió ser hospitalizado.

Lee además
La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa
quien es el empleado infiel que cayo por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

El caso ya es investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad y hay muchas preguntas en torno al violento asalto ocurrido el miércoles a la noche, alrededor de las 22.38, en inmediaciones del salón “El Trébol”, sobre Ruta 319, en Sarmiento. La víctima, identificada como Tadeo Ortiz, relató que caminaba hacia su domicilio cargando una mochila con $2.500.000.

Según su versión, en ese trayecto fue sorprendido por dos sujetos que circulaban en una moto de 250 cilindradas de color oscuro. Los desconocidos se abalanzaron sobre él y comenzaron a tironearle la mochila. Ortiz se resistió y forcejeó con los asaltantes, que le propinaron golpes y cuchillazos. Uno de esos puntazos lo hirió en una pierna.

En medio de la agresión, los ladrones lograron apoderarse de la mochila, pero parte del dinero cayó al piso, de acuerdo con su relato. Fue entonces que los motochorros escaparon con el bolso con $1.500.000, mientras que el resto del dinero quedó desparramado al costado de la ruta y pudo ser recuperado, según la versión judicial.

Ortiz también sufrió magullones en distintas partes del cuerpo a consecuencia del forcejeo y el ataque. Según las primeras informaciones, el dirigente deportivo fue trasladado por particulares al hospital departamental, donde recibió curaciones y quedó en observación.

Seguí leyendo

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes

Un superior de una reconocida empresa en San Juan quedó tras las rejas: lo descubrieron llevándose dinero de una caja fuerte

Cinco hombres quedaron arrestados tras un violento robo en una panadería de Chimbas

Recibió el alta el hombre que fue aplastado por un tractor en Santa Lucía y su hija presentó mejoras

Una vieja disputa entre vecinos casi termina en tragedia en Capital: un herido tras recibir dos tiros

Encontraron a un hombre que llevaba 6 días desaparecido en San Juan

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

La defensa del oficial Rodríguez confirmó que irá a la Corte y sostuvo que la conducta del camionero riojano "era un peligro"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en rawson: llevaba mas de 20 dias profuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

ANSES sigue cumpliendo con distintas prestaciones de manera mensual.
Ayuda al bolsillo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Te Puede Interesar

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000
Ataque de motochorros

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Pese a la sequía de las lagunas, el Parque Sarmiento de Zonda, se convirtió en un aula a cielo abierto y suma propuestas para el verano
Ambiente

Pese a la sequía de las lagunas, el Parque Sarmiento de Zonda, se convirtió en un aula a cielo abierto y suma propuestas para el verano