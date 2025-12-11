Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

Un dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento fue atacado a golpes y cuchillazos por dos motochorros cuando caminaba por Ruta 319, y le robaron una mochila con $1.500.000 . Dijo que traía otro millón que no alcanzaron a llevarse, según fuentes del caso. El hombre terminó herido por un puntazo en una pierna y debió ser hospitalizado.

El caso ya es investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad y hay muchas preguntas en torno al violento asalto ocurrido el miércoles a la noche, alrededor de las 22.38, en inmediaciones del salón “El Trébol”, sobre Ruta 319, en Sarmiento. La víctima, identificada como Tadeo Ortiz, relató que caminaba hacia su domicilio cargando una mochila con $2.500.000 .

Según su versión, en ese trayecto fue sorprendido por dos sujetos que circulaban en una moto de 250 cilindradas de color oscuro. Los desconocidos se abalanzaron sobre él y comenzaron a tironearle la mochila. Ortiz se resistió y forcejeó con los asaltantes, que le propinaron golpes y cuchillazos. Uno de esos puntazos lo hirió en una pierna.

En medio de la agresión, los ladrones lograron apoderarse de la mochila, pero parte del dinero cayó al piso, de acuerdo con su relato. Fue entonces que los motochorros escaparon con el bolso con $1.500.000, mientras que el resto del dinero quedó desparramado al costado de la ruta y pudo ser recuperado, según la versión judicial.

Ortiz también sufrió magullones en distintas partes del cuerpo a consecuencia del forcejeo y el ataque. Según las primeras informaciones, el dirigente deportivo fue trasladado por particulares al hospital departamental, donde recibió curaciones y quedó en observación.